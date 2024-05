Videószimulációban mutatták be, hogy mi maradna Budapestből ha atomtámadás érné + videó

Maga a robbanás pedig ezer kilométeres távolságból is látszódna, így például Olaszországból vagy Dániából is − teszi még hozzá.

Annak a következményei pedig beláthatatlanok. Hogy valamelyest mégis el tudjuk képzelni az elképzelhetetlent, Apáti Bence azt mutatta be, hogy mi történne, ha Budapest kellős közepére, az Operaházra dobnának le egy atombombát. Egy modellező szoftver segítségével mutatta be a katasztrófát.

Your browser does not support the video tag.