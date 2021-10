Megint káosz van a Blahán

Megosztás itt:

Megint elszabadult a pokol a Blaha Lujza tér környékén. Szerda óta nem működnek a lámpák, és szerda délutánra az úttestet is lemarták. Csütörtök reggelre leaszfaltozták ugyan egy részét, de a káosz maradt: eltűnő zebrák, nem működő lámpák, értelmezhetetlen terelések, jelzőtáblák és felfestések, egymásra terelt gyalogosok, biciklisták, autók és buszok… Egy terelőtábla még csütörtökön is a középső sávban árválkodott, és kényszerítette egy sávba összeszűkülni a forgalmat. Mivel nem működnek a lámpák, szinte közelharcot vívtak a kikanyarodni vágyó buszok és taxik a dugóból érkező személyautókkal, veszélyeztetve az áthaladó gyalogosokat és biciklistákat. Új táblák is kikerültek az út szélére, amelyek értelmezése még tapasztalt sofőrök számára is nehéz feladatot jelentenek, főleg, hogy néha a táblák és az útburkolati felfestések nincsenek összehangolva.

Nemcsak a Nagykörút, de a Rákóczi úti közlekedés is rémálom: ott is terelőtáblák vannak elhelyezve az út közepén, ráadásul egy kordonnal körbekerített „sziget” is van a többsávos út közepén. Így aki az Astoria felől érkezik a Blahára, szintén egy sávra összeszűkülő forgalom fogadja a zebránál. Ráadásul egyes buszok itt 4 sávon keresztül fordulnak meg és indulnak visszafele, ezzel is feltartva a sort. A járdák is csatatérré változtak, kosz, mocsok, por van mindenhol, ráadásul nemcsak az úton átmenni életveszély, de a járdán is van olyan rész, ahol a buszok pár centire a gyalogosok mellett haladnak el…

Karácsony-káosz: minden egyszerre lezárva

Óriási dugók vannak Budapesten, aminek döntően a városvezetés az oka. Összeérnek a különböző ötletelések és koncepciótlan intézkedések hatásai: miután a nagy felújításokkal másfél évig késlekedtek, egyszerre zártak le mindent, a pesti alsó rakparttól a Lánchídon át a Blaha környékéiig. Meghatványozta mindezt a körúti biciklisávok ötlete, meg az, hogy az eszetlen kapkodás miatt gyakran egyszerre zárták le a fő- és elkerülő utakat. A körúti lámpaprogramot is oda-vissza állítgatják, és amikor épp enyhülne a káosz, újabb „forgalomcsillapítási” ötleteket próbálgatnak Erzsébetvárosban. Nem csoda, hogy az autósok folyamatosan anyáznak, és a metrópótlón ülők is állnak a dugóban…

Fotó: Metropol/KB

Metropol