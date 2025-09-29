Vezérkari főnök: Nem repült magyar felségjelzésű drón az ukránok által említett térségben + videó
2025. szeptember 29., hétfő 12:00
| HírTV
Volodimir Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy magyar drónok mérhették fel a határtérség ipari potenciálját. Böröndi Gábor a Napindítóban cáfolta Kijev jelentését és kiemelte, hogy a Magyar Honvédségnek nem volt ilyen programja.
