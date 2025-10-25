Keresés

2025. 10. 25.
Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó

2025. október 25., szombat 22:00 | Hír TV

Sokan vettek részt a Tisza Párt október 23-i Nemzeti Menetén abban a hitben, hogy a változást és a békét támogatják. De mi történik akkor, ha kiderül, hogy ez a "béke" csak egy itthoni marketing szlogen, miközben a párt Brüsszelben fegyelmezetten megszavaz minden fegyverszállítmányt és háborús eszkalációt?

  Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt

Október 23-án Magyar Péter "Nemzeti Menetet" szervezett. A siker kulcsa az volt, hogy képes volt elhitetni a szavazóival, hogy ő a "béke" hangja. Ez azonban – és ezt a tények kíméletlenül igazolják – egy politikai számításból elkövetett, cinikus megtévesztés.

A Tisza Párt ugyanis egy kettős játékot játszik.

Amint azonban a Tisza Párt képviselői Brüsszelbe érnek, ez az álarc lehullik. Az Európai Néppárt (EPP) tagjaként – amely a brüsszeli bürokrácia legháborúpártibb frakciója – fegyelmezett katonaként viselkednek.

A tények:

  • Megszavazták az Ukrajnának szánt újabb milliárdos fegyveres segélycsomagokat.
  • Támogatták azokat a szankciókat, amelyek Európa gazdaságát rombolják, de a háborút nem állították meg.
  • Támogatták azt a nyomásgyakorlást, amely a háború folytatására és eszkalációjára ösztönöz.

Nem lehet egyszerre a békepárti magyarok és a háborúpárti EPP tagjának lenni. A Tisza Párt az utóbbit választotta.

Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó

Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó

 Üdv a politikai pikniken, ahol ma a menü: csipkés pasik. Nem, nem elírás. A világ kifutóin már nem elég a sima alsó, jött a csipke, hogy bebizonyítsa a biológiai rend unalmas. Harsányi Levente és a B-közép ma este leás a probléma gyökeréig. Hol van a határ a divat és a nyílt ideológiai támadás között? És miért akarják ennyire, hogy elfelejtsük, ki a fiú és ki a lány?

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

