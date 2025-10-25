Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó

Megosztás itt:

Október 23-án Magyar Péter "Nemzeti Menetet" szervezett. A siker kulcsa az volt, hogy képes volt elhitetni a szavazóival, hogy ő a "béke" hangja. Ez azonban – és ezt a tények kíméletlenül igazolják – egy politikai számításból elkövetett, cinikus megtévesztés.

A Tisza Párt ugyanis egy kettős játékot játszik.

Amint azonban a Tisza Párt képviselői Brüsszelbe érnek, ez az álarc lehullik. Az Európai Néppárt (EPP) tagjaként – amely a brüsszeli bürokrácia legháborúpártibb frakciója – fegyelmezett katonaként viselkednek.

A tények:

Megszavazták az Ukrajnának szánt újabb milliárdos fegyveres segélycsomagokat.

Támogatták azokat a szankciókat, amelyek Európa gazdaságát rombolják, de a háborút nem állították meg.

Támogatták azt a nyomásgyakorlást, amely a háború folytatására és eszkalációjára ösztönöz.

Nem lehet egyszerre a békepárti magyarok és a háborúpárti EPP tagjának lenni. A Tisza Párt az utóbbit választotta.