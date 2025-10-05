Keresés

Belföld

Újraszentelik a veszprémi székesegyházat – Orbán Viktor beszéde – élőben a HírTV műsorán + videó

2025. október 05., vasárnap 15:30 | HírTV

Ma szentelik újra a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét vasárnap 17 órakor a HírTV és közösségi felületeink élőben közvetítik.

  • Újraszentelik a veszprémi székesegyházat – Orbán Viktor beszéde – élőben a HírTV műsorán + videó

Fotó: MTI

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

Szijjártó Péter: A magyar emberek pénzét nem küldhetik Ukrajnába

 Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, az európai emberek pénzét pedig gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.
