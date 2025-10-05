Újraszentelik a veszprémi székesegyházat – Orbán Viktor beszéde – élőben a HírTV műsorán + videó

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét.

„Niedermüller Péterék a bulibárókkal mutyiznak” + videó

Színt kell valljon az összes bulibáró, hogyan fonódik össze az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a helyi bulikartell szövetsége – jelentette ki az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke, mert folyamatosan derülnek ki az újabb és újabb információk az Akácos udvar átjátszásáról