Veszprém és Esztergom az MTV EMA 2020 online show további helyszínei

3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 75 321-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 51 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1750 főre emelkedett, 19 032-en meggyógyultak. Elemi érdekünk, hogy bárhol találják meg a koronavírus ellenszerét, abból Magyarország mielőbb kapjon - hangsúlyozta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás elmondta: hazánk több vakcinagyártóval is kapcsolatban áll, és folyamatosan tárgyal az érintett országokkal. Mintegy 6-8 olyan ígéretes vakcina van, amelynek a tesztelése előrehaladott állapotban van - mondta a SOTE rektora a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Merkely Béla közölte: a Remdesivir nevű gyógyszer nemzetközileg igazoltan meggyorsítja a gyógyulást, ebből pedig van elegendő Magyarországon. Hozzátette: hazánkban már több mint 120-an kapták meg a szert, és az eredmények pozitívak. Újabb felhívást tett közzé a közösségi oldalon a vírustagadók egy csoportja: ebben arra szólították fel az embereket, hogy dobják el a maszkot, mert a koronavírus járvány nem is létezik. Rusvai Miklós virológus arra hívta fel a figyelmet: aki a maszkviselés mellőzését hangoztatja, az veszélynek teszi ki embertársait. Hétfőtől sűríteni kell a busz és villamos járatokat Budapesten - hangsúlyozta a Fidesz budapesti elnöke. Láng Zsolt arra figyelmeztet, hogy az őszi szünet után várhatóan újra többen közlekednek majd a BKV járatain, és a járványhelyzetben mindenkinek lehetővé kell tenni a biztonságos közlekedést. A kormány támogatja az egyházak szerepvállalását az élet minden területén - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Két igazgatósággal bővül november 1-jétől a Lechner Tudásközpont. Az egyik a jogi igazgatóság, a másik pedig a területi e-közigazgatás fejlesztéséért és üzemeltetéséért felel. Leszámolás lesz, ha 2022-ben nyer az ellenzék. Gyurcsány Ferenc után a Momentum elnöke beszélt arról, hogy szerinte „Fideszteleníteni” kellene a magyar közéletet. Fekete-Győr András a miniszterelnököt és a legfőbb ügyészt is megfenyegette. Az LMP szerint nincs értelme polgárháborús hangulatot szítani. Kormánypárti politikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy Fekete-Győr terveit csak törvénytelenül lehetne megvalósítani. Átlépte a százmilliárd forintot a babakötvénybe fektetett összeg - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Jávor Benedek hazudik, amikor azt állítja, hogy a magyar gazdaság mutatóit jobban lerontotta a járvány, mint az unió gazdaságának átlagát - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás hangsúlyozta: komoly nehézségekkel kellett szembenézni a 2020-as évben, de a magyar gazdaság így is jobban teljesített az európai átlagnál. Hozzátette: a Párbeszéd politikusának nem erőssége az igazmondás. A kormány 1,6 milliárd forinttal támogatja a Sick Kft. 8,2 milliárd forintos beruházását - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Második európai gyárát is Magyarországon, Tatabánya mellett építi a dél-koreai Doosan, a beruházás értéke 75 milliárd forint – jelentette be Szijjártó Péter. A hazai orvos- és egészségtudományi egyetemek mindegyike több mint 50 hellyel javította pozícióját a felsőoktatási intézmények szakterületi rangsorán - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ha a szervezett bűnözés által mozgatott tömegeket kontroll nélkül beengedik egy országba, az fenyegeti a közbiztonságot, a nemzetbiztonságot és közegészségügyet - mondta Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A terrortámadások is megmutatták, hogy Európa vezetőinek az álszent jogállamisági viták helyett végre az európai létformát fenyegető támadásokkal kellene foglalkozniuk - írta közösségi oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter. Több tízezren tüntettek Bangladesben azt követően, hogy a nizzai merényletre válaszul Emmanuel Macron francia elnök fogadalmat tett: megvédi országa értékeit és a vallás szabadságát. A muzulmán többségű Banglades fővárosában, Dakkában a tüntetők az utcán menetelve a francia termékek bojkottjára szólítottak fel. Az általuk vitt táblákon a „világ legnagyobb terroristájának” nevezték a francia elnököt. A belga főváros Molenbeek nevű negyedében felfüggesztették állásából az egyik általános iskola tanárát, aki diákjainak Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrát mutatott. A Kurier című lap beszámolója szerint ötven fiatal hatolt be az osztrák főváros Favoriten negyedében található Páduai Szent Antal-templomba. A fiatalok randalíroztak, megrugdosták a gyóntatófülkét és a padokat. Világszerte már 45,6 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1 millió 188 ezer, a gyógyultaké pedig 29,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma 8312-re emelkedett, 173-an haltak meg. Csehországban november 20-áig meghosszabbította a november 3-án lejáró szükségállapotot a képviselőház rendkívüli ülésén. Olaszországban egy nap alatt több mint 31 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Belgium tovább szigorít a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett országos szintű intézkedéseken, vasárnaptól a nem alapvetően szükséges árukat kínáló üzleteknek be kell zárniuk. Újabb korlátozásokat jelentett be Katrín Jakobsdóttir izlandi miniszterelnök. Az összejövetelek maximális létszámát 10-re csökkentik. Felfüggesztik a sporteseményeket és az előadásokat, az alkoholt felszolgáló éttermeknek pedig este 9-kor be kell zárniuk. Az ausztrál kormány bejelentette, hogy átszámítva 350 millió amerikai dollárt különített el arra a célra, hogy Ausztrália tágabb térségében a szegényebb csendes-óceáni és délkelet-ázsiai országok is hozzájussanak a koronavírus elleni oltáshoz. Örményország kérte Oroszországtól, hogy segítsen szavatolni a biztonságát az Azerbajdzsánnal fennálló, Hegyi-Karabah körüli konfliktusban - közölte az örmény külügyminisztérium. Megkezdődött a parlamenti választás Georgiában. Feszültté vált ismét a helyzet a Donyec-medencei konfliktus övezetében azután, hogy két ukrán katona életét vesztette a Moszkva által támogatott szakadárok támadásai következében. Halálra égett egy ember Banglades északi részén, akit azért gyújtott fel a feldühödött tömeg, mert állítólag megsértette az iszlám szent könyveit egy mecsetben. Két csoport is gumicsónakkal lépte át a magyar-szerb határt a Tiszán, Szegednél - közölte a rendőrség. Frontális balesetben meghalt egy autóvezető Nagykőrös közelében - közölte a rendőrség. Halottak napján és előtte, a hétvégén is kiemelten fontos a fertőzések megelőzésére szolgáló szabályok betartása - hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - PannErgy-Miskolc 8:12; Metalcom Szentes - FTC-Telekom Waterpolo 6:21 Jégkorong Erste Liga: UTE - MAC HKB Újbuda 2:1; FTC-Telekom - Dunaújvárosi Acélbikák 5:4 A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.