Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást

Sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat – mondta el a Magyar Nemzetnek Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

A politikus kiemelte: a Petőfi hídhoz több mint egy évtizede nem nyúltak hozzá, és amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhatna, akkor tegyük meg, és kezdjünk neki a Petőfi híd felújításának.

