2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Belföld

Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást

2025. szeptember 22., hétfő 07:05 | Magyar Nemzet
A kormánypártok szerint a bicikliutak és a pesti alsó rakpart helyett most a Petőfi híd felújítása élvez elsőbbséget, így a forrásokat ide csoportosítanák át.

Sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat – mondta el a Magyar Nemzetnek Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

A politikus kiemelte: a Petőfi hídhoz több mint egy évtizede nem nyúltak hozzá, és amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhatna, akkor tegyük meg, és kezdjünk neki a Petőfi híd felújításának.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Erősödött a forint árfolyama

 Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kezdődik a parlament őszi ülésszaka

 Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.
