Vészes a szmoghelyzet Pécsett

Az egészségtelen levegő azt jelenti, hogy a szállópor koncentrációja meghaladja azt az értéket, mely következmények nélkül elviselhető az emberek számára. Elsősorban a légzőszervi, szív és érrendszeri betegségben szenvedőknek valamint az időseknek és a gyerekeknek ajánlják, hogy ne legyenek sokat a szabad levegőn.

Akkutan ezek különféle irritációs, kellemetlen tüneteket okoznak. Úgy, mint a szem és orr nyálkahártyájának a viszketését, begyulladását, a légutaknak a kellemetlen irritációját. Az akut hatásokon túl, nyilván nem elhanyagolható a hosszú távú és krónikus hatások. Ezt sajnos a statisztikák is igazolják. Tehát itt értelemszerűen a légzőszervi megbetegedésben szenvedők azok, akik főleg veszélyeztetettek . – nyilatkozta Tibold Andtal, a Pécsi Tudományegyetem Foglalkoztatás egészségügyi és Munkaügyi Központjának vezető főorvosa. Pécs polgármestere közleményt adott ki, melyben a veszélyekre figyelmeztet. Ha tovább romlik a levegő minősége, akár korlátozásokra lehet számítani.

Száz mikrogramm per köbméter felett van lehetőség forgalomkorlátozásra. Van lehetőség arra, hogy azokat a kibocsátó forrásokat korlátozzuk, amelyek a legnagyobb terhelést jelentik. Ez alól egy kivétel van, amit nem lehet, és nem is szabad korlátozni. Ez a fűtés kérdése, ami egyben a legnagyobb szennyező forrás is . – figyelmeztetett Magai Miklós, a Pécsi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának vezetője. A Civilek a Mecsekért Mozgalom szerint rendszeresen ismétlődő problémáról van szó, ezért ők hosszú távú megoldást javasolnak

A pécsi hőerőmű tevékenységét kellene erősen korlátozni, meg kellene szűntetni a kötelező áramátvételi rendszert. Nem az erdőket kellene eltüzelni az energia nyerés érdekében, hanem például a Pécsett bőven van geotermikus energia, vagy a nap energiáját is ki lehetne használni. Át kellene állni folyamatosan, lassan de biztosan az alternatív energiákra. Ezen kívül a zöld folyosókat nem kellene folyamatosan beépíteni és a déli részen Pécs déli környékén egy erdőt, védő erdőket kellene telepíteni, hogy a mezőgazdasági por ne árassza el a várost . – mondta el Vicze Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője. A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékese azt mondja, a lakosság is sokat tehet azért, hogy a helyzet ne romoljon tovább.