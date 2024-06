Veszélyjelzést adott ki a HungaroMet meteorológiai szolgáltató

Az előrejelzés szerint szombat délután délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok, illetve újabbak alakulhatnak ki. A zivatarokat általában erős, viharos - óránkénti 50-80 kilométeres - széllökés, felhőszakadás és kis eséllyel jégeső kísérheti. Nagyobb számban az ország keleti, északkeleti harmadán és északnyugaton alakulhatnak ki zivatarok, amelyek északkeleti, keleti irányba haladnak. Az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak óránkénti 90 kilométeresnél is erősebb széllökéssel és két centiméternél nagyobb jéggel.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.