Veszélyesek lehetnek az autóban hagyott alkoholtartalmú kézfertőtlenítők

Kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4183 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 589 fő, 2811-en pedig már meggyógyultak. Hazudik az MSZP-hez köthető Hírklikk internetes propaganda lap a Fidesz frakciószóvivője szerint. A portálon megjelent egy írás, ami szerint egy magyar cég tanácsadója arról beszél: létezik az a műszer, ami mindössze 8 perc alatt kimutatja a koronavírust. Németh Károly tanácsadó azt állítja, hogy szinte minden szaktekintélyt megkeresett ez ügyben, ám a Magyar Nemzet ezt cáfolta. Elfutott az Informátor stábja elől Újbuda DK-s polgármestere. A műsor készítői azt szerették volna megkérdezni László Imrétől, hogy lemond-e botrányos kijelentései után, de a Gyurcsány-párt politikusa válasz helyett menekülőre fogta. Félmillió forintos plakátkampánnyal köszönte meg az egri polgármester a koronavírus elleni védekezést, miközben a napokban ő maga ismerte el, a működési költségekre is alig van pénze a városnak. Tisztogatásba kezdett a baloldal Szekszárdon. Az egyfős többségben lévő „Éljen Szekszárd Egyesület" képviselői megszavazták, hogy azonnali hatállyal kirúgják a helyi újság, a „Szekszárdi Vasárnap" szerkesztőségének valamennyi munkatársát. A kormány a jövő évi költségvetéssel egyszerre kívánja fenntartani a koronavírus-járvány elleni védekezési készültséget és minden erővel segíteni a gazdasági növekedést - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth rádióban. Új program indul azoknak a magyar vállalatoknak a támogatásáért, amelyek hajlandóak legalább 560 millió forint beruházást végrehajtani a koronavírus-járvány miatt veszélybe került munkahelyek megvédéséért - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A Stipendium Peregrinum ösztöndíj azoknak a kiemelkedő diákoknak ad esélyt a legszínvonalasabb külföldi egyetemeken való tanulásra, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük rá - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Nagyobb szükség van ma a falvakban az egyházakra, mint korábban, a kormány ezért is támogatja a Magyar falu program keretében a történelmi egyházak közösségi szintű fejlesztéseit - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár kiemelte, hogy a program keretében elsőként egyházi közösségi terek fejlesztésére írtak ki pályázatot tavaly februárban, ennek hétmilliárd forint volt a keretösszege és több mint ötszáz település pályázott. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte Donald Trump amerikai elnököt az Egyesült Államok szövetségi ünnepe, a Függetlenség napja alkalmából. Orbán Viktor hozzátette: az amerikaiak és a magyarok egyaránt különös ragaszkodást és odaadást mutatnak a közösen osztott értékek, így a szabadság, a szuverenitás és a függetlenség iránt. Andrzej Duda lengyel elnök bejelentette: alkotmánymódosító javaslatot terjeszt elő hétfőn annak érdekében, hogy azonos nemű párok ne fogadhassanak örökbe gyereket. Olaszország több nap habozás után mégis engedélyezi, hogy karanténhajójára szálljon át az Ocean Viking nevű hajón veszteglő 180 migráns. A világon 11 240 943 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 530 137, a gyógyultaké pedig 6 044 585 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Napi fertőzési világrekord dőlt meg szombaton: több mint 212 ezer emberről bizonyosodott be 24 óra alatt, hogy megkapta az új típusú koronavírust. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO bejelentette, hogy befejezte a malária ellen használatos, hidroklorokin nevű gyógyszer tesztelését a koronavírus ellen. Rekordszámú, 182 új beteget jelentettek az elmúlt 24 órában Bulgáriában, ahol így 5497-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma. Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő országok állampolgáraitól, köztük a horvátoktól is. A nép által választott miniszterelnököt, a járványban elszegényedett rétegek segítését és az illegális migráció leállítását sürgették az olasz jobboldali pártok a Róma egyik központi terén rendezett tüntetésükön. Azok az irániak, akik nem viselnek maszkot, nem részesülhetnek az állami szolgáltatásokban, és azokat a munkahelyeket, amelyek nem tartják be az egészségügyi előírásokat, egy hétre bezárják - közölte Haszan Róháni iráni elnök. A korábbi Szváziföld, eSwatini teljes kormánya karanténba kényszerült, és otthonról kénytelen dolgozni, miután egyikük elkapta az új típusú koronavírust. Orvosai tanácsára két hétre karanténba vonul Ghána elnöke, Nana Akufo-Addo, mert közvetlen környezetében bizonyítottan koronavírusos fertőzött akadt - adta hírül a nyugat-afrikai ország kormánya. Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb múzeuma szigorú egészségügyi előírások mellett a tárlatok mintegy hetven százalékán fogad ismét látogatókat. Megerősítette a kairói semmitőszék az Ahmed Dúmára, a Hoszni Mubarak elnököt 2011-ben eltávolító egyiptomi tömegmegmozdulások egyik kulcsfigurájára kiszabott 15 éves börtönbüntetést. A marxisták, anarchisták és felforgatók vereséget fognak szenvedni az elnökválasztáson - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a függetlenségi napi beszédében a Fehér Házban. A tűzijáték előtt összeverekedtek az elnök támogatói és az ünnep megzavarására érkezett baloldali aktivisták. Kanye West amerikai rapper bejelentette, hogy független jelöltként indul az elnökválasztáson. Az afroamerikai zenész Donald Trump elnök jóbarátja, akivel a Fehér Házban is többször találkozott. Az egyesült államokbeli Baltimore-ban is ledöntötték tüntetők Kolumbusz Kristóf szobrát. Kötelekkel mozdították el talapzatáról, majd pedig belevetették a keleti nagyváros kikötőjének vizébe - adta hírül a helyi sajtó. Tüntetők közé hajtott az Egyesült Államok északnyugati nagyvárosában, Seattle-ben egy férfi autójával, életveszélyes és súlyos sérüléseket okozva két nőnek - adta hírül a helyi rendőrség. Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét - jelentette be Iván Duque kolumbiai elnök. Legkevesebb 43 ember vesztette életét törzsi összecsapásokban az erőszaktól sújtott Dél-Szudánban. Már akár 30 halottjuk is lehet a felhőszakadások okozta földcsuszamlásoknak és áradásoknak Japánban. Kihallgatták a belvárosi rendőrök a rongálással gyanúsított budapesti nőt, aki pénteken vörös festékkel leöntötte az V. kerületben, a Szabadság térnél található Horthy-szobrot - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Az Örmény Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal felfüggesztette az ország másodosztályú bajnokságát, öt csapatot kizárt, 45 embert - köztük klubtulajdonost, edzőt és játékost - pedig örökre eltiltott a sportágtól bundázás miatt. A nemzetközi szövetség szombati döntése értelmében év végén idén rendhagyó módon megtartják a birkózó-világbajnokságot. Halász Bence nyerte a Németh Pál Dobóakadémia nyári sorozatának első kalapácsvető nyári versenyét.