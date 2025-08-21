Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök
Veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV buszainál

2025. augusztus 21., csütörtök 08:52 | MTI
Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Budapest Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV-autóbusz is kigyulladt, veszélyeztetve az utasok életét és biztonságát.

A kormányhivatal műszaki ellenőrei a buszok karbantartásért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat, hogy felmérjék a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát.

A vizsgált járműveknél komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény:

a kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százaléknál pedig azonnali javítást rendeltek el.

A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota - ismertették, hozzátéve, hogy a vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak..

A kormányhivatal mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni - áll a közleményben.

Háború Ukrajnában

