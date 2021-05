Veszélyben a nagyváradi Szigligeti Színház önállósága

647 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 672 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 48 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 475 főre emelkedett. Már 4 millió 969 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 967 ezren a második dózist is megkapták. Az orosz és a kínai fél is leszállította a Magyarország által megrendelt vakcinamennyiséget - jelentette be Menczer Tamás. A külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára kiemelte: az orosz Szputnyik-vakcina csaknem 900 ezer, a kínai Sinopharm-vakcina pedig több mint egymillió ember életét védi, ez azt bizonyítja, hogy az oltásellenes baloldal csúfosan megbukott. Megjelentek a miniszterelnök által bejelentett enyhítések részletszabályai. Ötmillió beoltott után eltörlik a kijárási tilalmat és nem lesz kötelező maszkot viselni az utcán. A távolságtartási szabály is megszűnik, a 10 ezer főnél nagyobb településeken pedig a polgármesterek külön jogkörben sem rendelhetik el a maszkok viselését. Bölcs és előrelátó döntése volt a kormánynak az, hogy keleti vakcinákat is beszerzett, hiszen ezzel tudunk most messze Európa előtt állni az átoltottság tekintetében - mondta György István államtitkár Magyarország élőben extra című műsorunkban. Bejelentette indulását a jövő évi országgyűlési választáson Fürjes Balázs. A magyarok csaknem kétharmada nem kér a jelenlegi ellenzékből - derült ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a volt jobbikos képviselő, Varga-Damm Andrea készíttetett. A független országgyűlési képviselő új pártot alapított Reformerek néven, ezért kérte ki az emberek véleményét. A felmérés szerint a magyar 43 százalék elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, még a MSZP szavazók 27 százaléka is így gondolja. Orosz befektetőnek adná el az albertfalvi termelői piacot Újbuda baloldali önkormányzata - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák Előd szerint iroda- vagy társasház építése helyett a közösségi térként is szolgáló, a városvezetés által szándékosan elhanyagolt piac fejlesztésére lenne szükség. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár közösségi oldalán közölte, Budapest 3. választókerületében, a XII. és a II. kerület egy részét tartalmazó körzetben lesz a kormánypártok jelöltje. A cél az, hogy az európai gazdaság újraindításának a nyertesei legyünk - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Vírustesztekhez is használt fiolák gyártásában erősödik Magyarország önellátása - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Sok kisvállalkozásnak az átalányadózás lehet a legjobb választás jövőre, amennyiben a Pénzügyminisztérium javaslatát az Országgyűlés megszavazza – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Járványügyi korlátozások közepette tartják Csíksomlyón a hagyományos pünkösdi zarándoklatot. A hithez, a Szűz Máriához, a Csíksomlyóhoz való ragaszkodást hirdette prédikációjában a pünkösdszombati búcsú szónoka, a moldvai származású Salamon József gyimesbükki plébános. A világon 165,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 3,4 millió - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adataiból. A beoltás felgyorsulásával az Európai Unió a koronavírus-járvány új szakaszába lépett, az unió feladata most az, hogy felkészüljön a nyár előtti újranyitásra - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. A fiatalok koronavírus elleni oltakozásának felgyorsítására indult kampány Szerbiában, a szakértők szerint ugyanis a 18 és 35 év közöttiek körében a legalacsonyabb az oltási hajlandóság. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt mintegy 4600 új fertőzöttet jegyeztek fel. Az Air India mintegy 4,5 millió ügyfelének személyes adataihoz fértek hozzá számítógépes kalózok - közölte a légitársaság. Izrael és a Gázai övezetet vezető Hamász radikális palesztin szervezet betartja a 11 napos konfliktusuknak véget vető tűzszünetet. A mianmari juntavezér szerint az ország korábbi vezetője, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí jó egészségnek örvend, napokon belül bíróság elé állítják. Mianmarban a puccs óta a biztonsági erők legalább 812 embert öltek meg, és csaknem ötezer embert vettek önkényesen őrizetbe. Az amerikai elnök megfelelő feltételek mellett kész találkozni Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel - derült ki azon a sajtóértekezleten, amelyet Joe Biden és vendége, a dél-koreai elnök, Mun Dzse In tartott a washingtoni Fehér Házban. Lövöldözés volt Minneapolis belvárosában, a rendőrség tájékoztatása szerint két ember meghalt, és nyolc megsebesült. Több késes támadás történt Amsterdamban. Halálra késeltek egy nőt, négy másik embert megsebesítettek - a jelek szerint ugyanaz a személy követte el a támadásokat. A román hatóságok zöld kategóriába sorolták Magyarországot, így szabadon, mindenfajta teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a magyar állampolgárok Romániába. Összeütközött két autó a Nagyszénás és Orosháza közötti úton, egy kilencéves gyerek életét vesztette. Halálra gázolt a vonat egy nőt a pécsi Ürögi fasoron lévő vasúti átjáróban. Szabó Szebasztián 50 méter pillangón aranyérmet szerzett a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Ezüstérmet szerzett a 4x200 méteres magyar női gyorsváltó az úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf toronymagasan a legjobb idővel jutott elődöntőbe 100 méter pillangón a budapesti úszó Európa-bajnokságon. A para-szakágban versenyző Csatári János kategóriájában döntőbe jutott a horvátországi Porecben zajló karate Európa-bajnokságon. Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - MTK Budapest 33:21 Charles Leclerc, a Ferrari pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén.