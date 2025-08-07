Keresés

Veszély a napernyő alatt – szervkárosító vírus terjed az európai nyaralóhelyeken

2025. augusztus 07., csütörtök 13:42 | Magyar Nemzet
vírus napernyő nyaralóhely

A WHO szerint a chikungunya-vírus egyre több népszerű európai üdülőhelyen bukkan fel. A fertőzés nemcsak heves fájdalmat, hanem hosszan tartó ízületi gyulladást és szervkárosodást is okozhat – különösen veszélyes lehet várandósokra. A szakértők riadót fújtak.

  • Veszély a napernyő alatt – szervkárosító vírus terjed az európai nyaralóhelyeken

Az elmúlt hónapban a WHO sürgős cselekvésre szólított fel, mivel világszerte robbanásszerűen megugrott a chikungunya-vírusfertőzések száma. Kínai hatóságok 10 000 esetet jelentettek, ebből 7000-et a déli Foshan városában, Kuangtung tartományban. 2025 elejétől kezdve járványokat jelentettek az Indiai-óceán szigetein, köztük Réunion, Mayotte és Mauritius területén – amelyek népszerű nyaralási célpontok. Július elején írtunk róla, hogy a chikungunya-láz Franciaországban ütötte fel a fejét.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

