Vérvád a semmiből! - Így építették fel a DK és a Tisza Párt a pedofilbotrányt + videó

Az intézet, ahonnan nincs menekvés

A PestiSrácok oknyomozó cikke és a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet volt nevelőjével készült interjú egyértelműen cáfolja azokat a vádakat, amelyeket a DK és a Tisza Párt terjesztett Semjén Zsolt és más fideszes politikusok ellen. Thaly Kristóf, az intézet korábbi munkatársa szerint teljes képtelenség a feltevés, hogy gyerekeket vittek ki prostitúciós célból az intézményből.

Thaly Kristóf elmondta, hogy a javítóintézet nem egy gyermekotthon. Ide olyan fiatalok kerülnek, akiket bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba helyeztek. Az intézmény egy börtönhöz hasonlóan működik, szigorú rendszabályok és biztonsági előírások mellett. A bentlakókat a falakon belül is rendész kíséri, és csak rendőrségi kísérettel hagyhatják el az intézetet. A kilépés szigorúan ellenőrzött, zsilipes rendszeren keresztül történik, ami fizikailag is lehetetlenné teszi, hogy bárki is észrevétlenül távozhasson.

A Lakatos-botrány és a jelenlegi vádak összefüggése

Thaly Kristóf az interjúban a Lakatos Márk-botránnyal is kapcsolatba hozta a mostani hecckampányt. A volt nevelő tanúként szerepel a stylist körüli emberkereskedelmi ügyben. A gyanú szerint a 2010-es években, amikor a nevelőintézetek még önkormányzati fenntartásúak voltak, a liberális és baloldali közélet magas rangú szereplőinek orgiáira közvetítettek ki fiatalkorú fiúkat és lányokat. Thaly Kristóf elmondta, hogy a mostani rágalmazás a PestiSrácok által feltárt történet megtorlása lehet.

Három ügyből gyúrták egybe a botrányt

A PestiSrácok szerint a baloldal szándékosan három, egymástól független ügyet gyúrt egybe, hogy politikai botrányt kreáljon:

A Szőlő utcai intézet ügye: amelyben az igazgatót, Juhász Pétert tartóztatták le, de kizárólag nagykorú lányokkal folytatott emberkereskedelem gyanúja merült fel.

A Lakatos Márk-ügy: amelyben a nyomozás a korábbi években történt eseményeket vizsgálja, és ahol a gyanú szerint baloldali közéleti szereplők is érintettek.

Kuslits Gábor interjúja: amelyben a sértett gyermekvédelmi szakember homályos utalásokat tett a politikusok állítólagos kéjelgésére, bizonyítékok nélkül.

A botrány a közösségi médiában terjedt el, ahol a DK-s Czeglédy Csabához köthető Facebook-oldal, valamint különböző baloldali celebek és politikusok, mint Molnár Áron és Vályi István terjesztették a rágalmakat. Ezzel egy időben Fekete-Győr András, Dobrev Klára és Magyar Péter is rákapcsolódott a kampányra, ami végül a parlamentben is botrányos jelenetekhez vezetett. A PestiSrácok szerint a vádaskodásban szerepet játszhatnak külföldi titkosszolgálatok is.

A Tuzson Bence igazságügyi miniszter által bemutatott jelentés is megerősítette, hogy a Szőlő utcai nyomozásban nem merült fel kiskorúak érintettsége. Mindez azt bizonyítja, hogy a baloldali vádak alaptalanok voltak, és a politikusok elleni támadás csupán egy jól megtervezett, "deep fake"-en alapuló rágalomhadjárat volt.

Teljes cikk a PESTISRÁCOK oldalán olvasható.

Fotó: Canva