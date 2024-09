Verklifesztivált tartottak Keszthelyen

A verklifesztivál több résztvevője ezúttal is bebocsátást nyer a Fő téri templomba: vasárnap, a 10 órai szentmise után egyházi szerzeményeket, illetve más, odaillő melódiákat játszanak majd azoknak, kiknek van füle a hallásra. Így is, úgy is… A nemzetközi verklis csapat meghatározása szerint ezúttal is égi dallamok csendülnek fel.

Sokak kedvence, az „örökös résztvevő” német Pape Lutz most is korábban érkezett, bár idén nem kerekezte körbe fél Európát, mint korábban, de azért amerre járt, mindenütt éltette kedvenc keszthelyi verklis rendezvényét. Persze, a visszatérő látogatók rajta kívül is számos ismerőst felfedezhetnek a keszthelyi belváros különböző pontjain: a sétálóutcától a kastély bejáratáig.

