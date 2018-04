Veress nem kárhoztatja a Fideszt, amiért kihátráltak mögüle

Beszűkült tudatállapotban próbálta meg beváltani a hamis pénzt – jelentette ki reggeli műsorunkban a Fidesz ifjúsági tagozatának volt elnöke. Veress Áron azt állította: egy moldáv férfi 3 millió forint körüli összeggel tartozott neki, és hamis pénzben törlesztett, ő pedig nem tudta elfogadni, hogy elúszott a pénze, ezért próbálta meg a Keleti pályaudvarnál beváltani a hamis bankókat. A volt politikus nem kárhoztatja a Fideszt, amiért nem állt ki mellette.

„Ahogy ilyenkor szokták mondani a kriminológusok, egy beszűkült tudatállapotba kerül az ember, és amit, nem akarom magam menteni, nyilván ezért kaptam ezt a büntetést, és el is fogadtam és bűnösnek is vallottam magamat. De ez egy beszűkült tudatállapot amiben az ember ilyenkor van, és olyan dolgokat csinál, amire én is visszagondolok, hogy te jó ég, hogyan csinálhattam ilyet, és természetesen elfogadtam a büntetésemet és nyilván ezzel élnem kell” – fogalmazott.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: