Véradók világnapja – Magyarországon 300 ezer rendszeres véradót tartanak nyilván

Véradást tartottak a véradók világnapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahova stábunk is ellátogatott. Volt, aki életében először most adott vért, de akadt olyan is, aki minden évben többször próbál segíteni a bajbajutottakon.

„Volt katonaként fontosnak tartom, hogy mások egészségéhez hozzájáruljak bármivel, amivel tudok” – mondta az egyik véradó, Géczi Sándor.

„Úgy gondolom, hogy jó, ha segítünk az embereknek, mert mi is elvárnánk, ha olyan helyzetbe kerülnénk” – tette hozzá Bucsi Áron.

A Magyar Vöröskereszt főigazgatója hangsúlyozta: nagyon fontos a véradás népszerűsítése.

„A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervezi a véradásokat. Hatalmas hagyománya van annak, hogyan szólítsa meg az embereket olyan események szervezésével, mint akár ez a mai is. Azt gondolom, ha ilyen programokon keresztül tudjuk népszerűsíteni a véradást, akkor ezt a Magyar Vöröskereszt még hasonlóan hosszú ideig fent tudja tartani” – mutatott rá Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Magyarországon 300 ezer rendszeres véradót tartanak nyilván.

„Ahhoz, hogy a betegeket teljes nyugalommal el tudjuk látni, hogy az életüket meg tudjuk menteni, 1600-1800 véradó megjelenésére számítunk. Ez nagyon nagy munkát jelent mindenkinek, akár a szervezőknek, akár a munkatársaknak, akik a vért leveszik és előállítják” – magyarázta Nemes-Nagy Zsuzsanna, a Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ igazgató főorvosa.

A szakemberek szerint aki vért ad, az egyszerre három ember életének a megmentéséhez járul hozzá.