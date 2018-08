Vegyesen alakult a forint árfolyama

2018. AUGUSZTUS 29., SZERDA SZIJJÁRTÓ PÉTER HIVATALÁBAN FOGADTA A MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGY- ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓS MINISZTERÉT. SZIJJÁRTÓ: AZ EU AKKOR TUD HOSSZÚ TÁVON ÚJRA VERSENYKÉPES LENNI, HA STRATÉGIAI KÉRDÉSEKBEN IS ÉRTELMES DÖNTÉSEKET HOZ. AZ ÁSZ KOCKÁZATOSNAK TARTJA AZ ÁLLAMI SZERVEK TÚLKÖLTEKEZÉSÉT, MIVEL EDDIG 800 MILLIÁRD FT-TAL KEVESEBB UNIÓS FORRÁS ÉRKEZETT MAGYARORSZÁGRA. GULYÁS GERGELY: GAZDASÁGI VERSENYELÕNYT JELENT A MÉRSÉKELT ENERGIAÁR ÉS A BIZTONSÁGOS ENERGIAELLÁTÁS. RÉTVÁRI BENCE: AZ IDÉN 126 EZREN JUTNAK EL AZ ERZSÉBET-TÁBOROKBA, A PROGRAMOKRA 4,4 MRD FT TÁMOGATÁST AD A KORMÁNY. EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE: A KORMÁNYNAK NEM FELADATA, HOGY MEGSZABJA A MAGYAR KULTÚRA IRÁNYAIT. PM: ÁTALAKÍTJÁK A MUNKAÜGYI KÖZPONTOK MÛKÖDÉSÉT, A PILOT-PROGRAM CÉLJA, HOGY 50 EZER EMBERT VISSZAVEZESSENEK AZ ELSÕDLEGES MUNKAERÕPIACRA. SZEPTEMBER 5-IG LEHET JELENTKEZNI AZ ÕSZI ÉRETTSÉGIKRE, A VIZSGÁK OKTÓBER 12-TÕL 29-IG TARTANAK KÖZÖLTE AZ OKTATÁSI HIVATAL. 19 M FT-RA BÍRSÁGOLTA A JEGYBANK A NÖVEKEDÉSI HITEL BANKOT A TÖBBI KÖZT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÉS HITELKOCKÁZAT-KEZELÉSI HIÁNYOSSÁGOK MIATT. A PEDAGÓGUSOK ÓRASZÁMÁNAK CSÖKKENÉSÉT SZERETNÉ ELÉRNI A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE. KATASZTRÓFAKOCKÁZATOT ÉRTÉKELÕ RENDSZER ÉPÜL KI 2019 VÉGÉRE 3 MILLIÁRD FORINT UNIÓS TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL OKF. TOVÁBB SZÛKÜLT A BÉROLLÓ, LEGJOBBAN AZ ALACSONY JÖVEDELMÛEKET FOGLALKOZTATÓ ÁGAZATOKBAN NÕTTEK A BÉREK MAGYAR HÍRLAP. FELFÜGGESZTI A REGISZTRÁLT MENEDÉKKÉRÕKNEK SZÓLÓ OKTATÁSI PROGRAMJAIT A CEU A NAPOKBAN ÉLETBE LÉPETT BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ MIATT. ORBÁN VIKTOR MILÁNÓBAN TÁRGYALT MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTATTAK EGYEZTETÉST. ORBÁN: AZ UNIÓ KÜLSÕ, TENGERI HATÁRAIT IS MEG KELL VÉDENI, ENNEK BIZONYÍTÁSA AZ OLASZ BELÜGYMINISZTER KÜLDETÉSE. A TALÁLKOZÓ ELLEN KÉTEZER EMBER TÜNTETETT MILÁNÓBAN A BALOLDAL FELHÍVÁSÁRA. A MIGRÁCIÓ MEGOLDÁSÁRÓL TÁRGYALT ANDREJ BABIS CSEH MINISZTERELNÖK GIUSEPPE CONTA OLASZ KORMÁNYFÕVEL RÓMÁBAN. BABIS: CSEHORSZÁG JAVASLATOT FOG ELÕTERJESZTENI A MIGRÁCIÓ MEGÁLLÍTÁSÁRA. ELÍTÉLTE A NÉMET KANCELLÁR A CHEMNITZ-I TÜNTETÉSEKEN TÖRTÉNT ERÕSZAKOS CSELEKMÉNYEKET. A SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER CÁFOLTA, HOGY A HATÓSÁGOK RENDSZERESEN VISSZATOLONCOLJÁK A MENEDÉKKÉRÕKET. SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉST SÜRGET AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM MEGERÕSÍTÉSÉBEN EMMANUEL MACRON. NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSÁT A SCHENGENI ÖVEZETHEZ. DRASZTIKUSAN LECSÖKKENT A KÜLFÖLDI BERUHÁZÁSOK SZÁMA BULGÁRIÁBAN A GAZDASÁGI KAMARA SZERINT. BRIT MINISZTERELNÖK: AZ SEM JELENTENÉ A VILÁG VÉGÉT, HA NAGY-BRITANNIA MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉPNE KI JÖVÕRE AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. AZ UKRÁN ELNÖK UTASÍTOTTA A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMOT, HOGY KÉSZÍTSE ELÕ AZ UKRÁN-OROSZ BARÁTSÁGI SZERZÕDÉS FELBONTÁSÁT. OROSZORSZÁG ÉS SZÍRIA IS KÉSZÜLTSÉGBE HELYEZTE ERÕIT, VÁLASZUL A KÖZEL-KELETI ÁLLAM TÉRSÉGÉBEN TAPASZTALT AMERIKAI CSAPATFELVONULÁSRA. CSAKNEM SZÁZ VENEZUELAI MENEKÜLT TÉRT HAZA PERUBÓL A KORMÁNY ÁLTAL KÜLDÖTT REPÜLÕN, LEGTÖBBEN AZÉRT, MERT NEM TALÁLTAK MUNKÁT. HALÁLRA GÁZOLT A VILLAMOS EGY EMBERT BUDAPESTEN, A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORON. HÁROM JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZOLNOK TÉRSÉGÉBEN, A 4-ES FÕÚTON, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. TOMPÁNÁL FOGTÁK EL A FÉRFIT, AKINEK A TRÉLERÉRÕL ELSZABADULT PÓTKERÉK EGY 19 ÉVES NÕ HALÁLÁT OKOZTA. SZABADLÁBRA HELYEZTÉK EVA REZESOVÁT, A SZLOVÁK NÕ 2012-BEN ITTASAN OKOZOTT BALESETET AZ M3-ASON, AMIBEN NÉGY EMBER MEGHALT.