Végrehajtóval vitetné vissza Svájcba 6 éves lányát egy apa

Pár napja maradt már csak az asszonynak arra, hogy összecsomagoljon a lányának. A végrehajtó kedden jön a hat éves gyermekért, akit visszakísér majd Svájcba.

„Csak érted, mi van, ha a gyerek nem fog menni? Mert nem fog menni.”

A fehérgyarmati nő 2010-ben ismerkedett meg az akkor már Svájcban élő magyar férjével. Kiköltözött hozzá, és 2012-ben megszületett Flóra nevű lányuk. A gyerek születése után – az asszony elmondása szerint – megromlott a kapcsolata a férfival.

– 2017-ben édesapám betegsége miatt kéredzkedtünk haza. Sajnos ezt kell mondanom, hogy kéredzkedtünk, hogy a férjem hazaengedjen minket, mert ő ezt nem hitte, hogy az édesapám beteg, holott orvosi papírok voltak róla. Édesanyám is próbált telefonálni nekünk, de nem tudott elérni, mert ő megvonta tőlünk a netet, a telefont, a pénzt, mindent. Végül magyarországi segítséggel tudtunk hazajönni – mesélte az asszony.

A nő férje végül két hétre elengedte őket Magyarországra, de az asszony szerint abban állapodtak meg, hogy ha az édesapja állapota úgy kívánja, tovább is maradhatnak.

– Amikor már itthon voltunk, nem hittel el azt, hogy édesapám tényleg ennyire beteg, követelte, hogy menjünk vissza. Hiába kértem, a gyerek is sírt, meg édesapám is szegény még akkor odatotyogott a telefonhoz, hogy »Lacikám, légy szíves, had maradjon már itt ez a két ember«. Nem hitte el, hogy tényleg ilyen súlyos a helyzet, és feljelentett minket, hogy a gyermek jogellenesen van Magyarországon – tette hozzá.

Az asszony apja időközben meghalt, viszont a feljelentés után az a jogerős döntés született, hogy a gyermeket vissza kell vinni Svájcba. Az asszony szerint azért határozott így a bíróság, mert az egyébként magyar állampolgárságú Flóra legutolsó tartózkodási helyének a svájci cím volt megjelölve. A nő nem érti, miért akarja a férfi, hogy a gyermeke vele éljen, mert szerinte, amíg a kislány Magyarországon volt, egyszer sem kereste, és nem is látogatta meg. Az asszony most elkeseredve várja a végrehajtást, és azt mondja, ha Flórának mennie kell, ő is visszamegy vele Svájcba.