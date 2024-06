Végig henyélte a ciklusát Karácsony Gergely

Önkormányzati választást rendeznek, amelyen országosan, több mint ötvenszázalékos eredménnyel a Fidesz–KDNP győz, ám Budapesten és tíz megyei jogú városban vereséget szenved. Az eredményt nagyban befolyásolta, hogy Borkai Zsolt győri polgármester szexbotrányba keveredett, és ennek felvéte­leit baloldali provokátorok a választások előtt néhány nappal kiszivárogtatták. A fővárosban jelentős súllyal estek latba a külföldiek által a baloldalra leadott szavazatok. A megválasztott új fővárosvezető győzelmi beszédében megígéri, hogy azokat is képviselni fogja, akik nem rá szavaztak. Sok más ígéretéhez hasonlóan ezt is elfelejti.

