Véget értek a közép- és emeltszintű írásbeli érettségik + videó

Kurucz-Gáspár Tünde felelős szerkesztő, Eduline: "A 2024-es érettségi a 2020-as NAT miatt változott. Ez nagyrészt a tárgyak többségénél azt jelentette, hogy a témakörök be - illetve kikerültek középszintről emelt szintre vagy hát felkerültek vagy lekerültek, de volt olyanra is példa például a történelemnél az állampolgári ismeretek az egy új tárgy."

