Véget ért a látogatócsúcsot hozó Sziget, már a takarításé a főszerep

Minden eddiginél többen, 565 ezren látogattak ki a kedden zárult Sziget Fesztiválra, amely hétből három napon is telt házas volt. A fesztivál végeztével megkezdődik a Hajógyári-sziget helyreállítása is, amit a Máltai Szeretetszolgálattal közösen végeznek el a szervezők.

Véget ért a Sziget. Közép-Európa egyik legnagyobb zenei fesztiváljára idén is rengetegen voltak kíváncsiak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A hét nap alatt összesen 565 ezer látogatót fogadtunk és egymást követő három napunk is telt házas volt, azt hiszem elégedettek lehetünk az eredménnyel” – mondta Kádár Tamás, főszervező.

A nagy csődület nagy szemetet is eredményez. A Hajógyári-szigetet minden évben fel kell készíteni a fesztiválra és rendbe kell hozni utána. Kádár Tamás elmondta: az újrahasznosítás itt is fontos szempont, mint ahogy az idei Sziget egyik fő üzenete is ez volt.

„Ez egy 7-10 napos folyamat, amikor először az infrastruktúrát, tehát az épített dolgokat bontjuk el, ezzel párhuzamosan takarítunk. A Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve az itt hagyott sátrakat gyűjtjük, minden olyan értéket nekik adunk, amit ők tudnak használni a munkájukhoz a későbbiekben” – mondta.

Kádár Tamás hozzátette: Az idei Sziget egész biztosan nyereséges lett, de pontos adatokat csak a vendéglátói forgalom és a végleges jegyeladási számok értékelése után lehet tudni.