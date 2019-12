Véget érhetett Angyalföldön is az ellenzéki összefogás

Hiba lenne Karácsony Gergelyre építeni a 2022-es kampányt is - mondta Medgyessy Péter az ATV az Egyenes beszéd című műsorában. A volt szocialista miniszterelnök szerint 2022-ben is össze kell fognia az ellenzéknek, amelybe a Jobbikot is be kell vonnia Medgyessy Péter hozzátette: az összefogásnak értelmet is kell adni, alternatívát kell nyújtania a jelenleg kormányképtelen ellenzéknek. Szerinte az ellenzéki politikusok között nem tolonganak azok, akik alkalmasak lennének arra, hogy az országot vezessék. Külön jelöltet állít az angyalföldi MSZP és a Momentum a márciusi időközi önkormányzati választásra, mivel a két párt képtelen volt megegyezni a közös induló személyéről - írja a Magyar Nemzet. Várakozáson felüli eredményt ért el idén a családvédelmi akcióterv, fél év alatt összesen 90 ezer igénylés érkezett különböző támogatási formákra. Januártól a legalább négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét és a nagyszülői gyedet is bevezeti a kormány. A kormány nyolc sarokpontban határozza meg az egészségügy átalakítását – írja a Magyar Nemzet. A napilap szerint Magyarország kormánya kiemelt célnak tekinti az egészségügyi ágazat fejlesztését és az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését. A magyar gazdaság az elmúlt években jól teljesített, az eredményes gazdaságpolitikai döntések alapját számos esetben a kamara fogalmazta meg, széles vállalkozói igény alapján - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 60-70 ezerről 150 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, de még további 150 ezer megváltozott munkaképességű embernek szeretnék biztosítani a lehetőséget, hogy beléphessen a munkaerőpiacra – mondta Fülöp Attila a Magyar Nemzetnek. Az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára a napilapnak adott interjújában hangsúlyozta: a kormány célja, hogy Magyarország követendő példát tudjon adni az Európai Unió más tagországai számára. Januártól már minden benzinkúton csak az E10-es jelzéssel ellátott 95-ös benzint lehet kapni. A jelzés azt jelenti, hogy az eddigihez képest kétszer annyi biokomponenst tartalmaz az üzemanyag, mint eddig. A fiatal autóknál ez nem okoz gondot, de a régebbi, ezredforduló környékén gyártott járművek tulajdonosainak érdemes tájékozódniuk, hogy használhatják-e az E10-es benzint. Siket és nagyothalló híveknek és családtagjainak celebrált szentmisét Erdő Péter a Piarista Gimnázium kápolnájában. A bíboros azt mondta: Isten arra kér, hogy Jézus követői és tanúi legyünk az élet bármilyen helyzetében. Erdő Péter hangsúlyozta: az embereknek fontos felismerniük, hogyan tudnak a békesség és az áldás hordozói lenni. Bár jelentősen csökkent az Európai Unióba – és hazánk területére – lépő illegális bevándorlók száma a migrációs válság óta, az év végén mindössze néhány hét leforgása alatt több mint négyezer határsértőt tartóztattak fel a hatóságok - írja a Magyar Nemzet Sikeres év volt 2019 - jelentette ki a csíkszeredai magyar főkonzul. Tóth László közölte: idén több program valósult meg, és a nagyobb összegű magyar állami támogatás érkezett Erdélybe, mint a korábbi években bármikor. A keresztény közösségek megújulására szólított fel Ferenc pápa az első keresztény vértanú, Szent István példáját idézve a vatikáni Szent Péter téren. Az új egyházügyi törvényjavaslat ellen tiltakoznak a montenegrói fővárosban - a rendőrség nem engedte a tüntetőket a parlament közelébe, lezárták Podgorica központját. Csaknem két hónappal az előrehozott választások után megalakult a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés párt képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. Németországban az idén csökken, az EU egészében viszont négy éve először ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma - jelentette a Berliner Morgenpost az Eurostat még nem nyilvános adatai alapján. A január-szeptemberi időszakban a tagországokban 473 215 menedékjogi kérelmet nyújtottak be első alkalommal az EU-ban, ami 8,6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Továbbra is nagy a közösségre nehezedő migrációs nyomás - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet vezetője a Die Welt című német lap hírportáljának. A török rendőrség őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban. A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök, hangsúlyozva, hogy a támogatást a tripoli székhelyű nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérte. Barhám Száleh iraki elnök nem volt hajlandó kormányfőnek jelölni az Irán támogatta parlamenti tömörülés emberét, helyette inkább felajánlotta lemondását. Hat nap alatt 30 szíriai kormánykatonával végeztek az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyveresei az ország két tartományában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Donald Trump amerikai elnök felszólította Damaszkuszt és szövetségeseit, Moszkvát és Teheránt, hogy hagyjanak fel a civilek gyilkolásával az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Az ENSZ főtitkára ismételten kifogásolta, hogy az Egyesült Államok késlekedve ad vízumot több állam - köztük Oroszország - tisztségviselőinek, ami hátráltatja munkavégzésük megkezdését a New York-i székhelyű világszervezetben. Japán kormánya legalább egy évvel elhalasztotta a megolvadt fűtőelemek eltávolítását a fukusimai atomerőmű két reaktorából. Benjámin Netanjahu eddigi pártelnök és az izraeli átmeneti kormány miniszterelnöke elsöprő győzelmet aratott kihívója, Gideon Szaár fölött a kormányzó jobboldali Likud párt előválasztásán - jelentette a helyi média. Visszazuhant felszállás közben egy repülőgép 98 emberrel a fedélzetén Kazahsztánban. A szerencsétlenségnek legalább 15 halálos áldozata és 66 sérültje van, a sérültek közül 50-nek az állapota nagyon súlyos. Minden túlélőt kórházba szállítottak. Megemlékezéseket tartottak az Indiai-óceán mentén fekvő országokban a mintegy 230 ezer ember életét követelő 2004-es földrengés és tengeri szökőár 15. évfordulóján. Szörnyethalt három hegymászó a dél-olaszországi Gran Sasso hegységben - két férfi az Abruzzo régióban található hegyvonulat csúcsát próbálta meghódítani, amikor megcsúsztak és a mélybe zuhantak, egy 49 éves nő hasonló körülmények között vesztette életét. Újabb 14 katonát és rendőrt öltek meg dzsihadisták Nigerben - közölték a hatóságok. Legalább 28 halálos áldozata van a Phanfone nevű tájfunnak a Fülöp-szigeteken, és 12 embert eltűntként tartanak nyilván - közölte az ország katasztrófavédelmi hivatala. Chile elnöke közölte, hogy feltehetően gyújtogatás okozta a valparaísói tűzvészt, amelyben mintegy 250 ház égett le. Halálos baleset történt a 7-es főúton, Polgárdi külterületén. Egy személygépjármű elütött egy kerékpárját toló férfit, aki a helyszínen életét veszítette - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Kiszakadt egy első emeleti erkély korlátja Budapesten, a VIII. kerületi Harminckettesek terén - az erkélyről lezuhantak két fiatal férfit kórházba vitték. Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Corona Brasov 6:4; Dunaújvárosi Acélbikák - UTE 3:9 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-spusu Vienna Capitals (osztrák) 1:6 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - HK Poprad 3:2; MAC Újbuda - HC Banská Bystrica 2:5 Kilenc ország 193 versenyzőpárosa nevezett a Szilveszter-ralira, amelyet 21. alkalommal rendeznek meg a Hungaroringen és környékén. Szapporó városa hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.