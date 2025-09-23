Véget ér a nyárias meleg: jön az országos lehűlés

Megosztás itt:

Megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé fokozatosan nő az eső, záporeső előfordulási esélye – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben, Zemplénben estétől meg is erősödhet.

