2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Véget ér a nyárias meleg: jön az országos lehűlés

2025. szeptember 23., kedd 09:24 | Magyar Nemzet

Nyugaton már 16–23 fokos, esős idő váltja a napos napokat, keleten és délen viszont még 32 fokig kúszik a hőmérséklet – a hét közepétől azonban mindenhol lehűlés várható.

Megközelítőleg az ország nyugati, északnyugati harmadát vastag felhőzet borítja be, arrafelé fokozatosan nő az eső, záporeső előfordulási esélye – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Keletebbre, délkeletebbre ugyanakkor jobbára száraz, naposabb idő valószínű, a napsütést azonban egyre többfelé szűrheti a nyugatról felvonuló magasszintű felhőzet. A délies szél egyre többfelé északira, északkeletire fordul, és időnként megélénkül, a Bodrogközben, Zemplénben estétől meg is erősödhet.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

