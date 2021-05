Vége az ingyenes parkolásnak, de nem mindenhol

258 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 346-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 560-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 millió 23 ezer, közülük több mint 3 millióan már a második oltást is megkapták. Lassan a keleti vakcinák elleni tiltakozók is rájöttek arra, hogy ez volt a helyes döntés - mondta az Emberi Erőforrások Minisztere Magyarország élőben című műsorunkban. Kásler Miklós hangsúlyozta: ha az ellenzéki politikusok ki tudnának lépni egy másodpercre a politikából és emberként viselkednének, akkor bocsánatot kellene kérniük azoktól, akiket elbizonytalanítottak az oltás felvételétől. Az Egyház Isten családja, Szűz Mária pedig az egyház édesanyja, aki együtt imádkozott az apostolokkal a Szentlélek eljövetele előtt - mondta Erdő Péter Esztergom-Budapesti érsek. A bíboros felhívta a figyelmet a közelgő Eucharisztikus világkongresszusra, azt remélve, hogy minél többen csatlakoznak az egész világot átfogó imaközösséghez. Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét a Pest megyei Nagykőrösön. A jogállamiság szinte egyetlen kritériuma az Európai Unióban, hogy egy állam befogadja-e az illegális migránsokat vagy sem - mondta Bakondi György Magyarország élőben extra című műsorunkban. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint nyilvánvalóan ideológia vagy hosszabb távú politikai elgondolás áll amögött, hogy újra napirendre került az illegális migránsok szétosztása. Babondi György hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra sem támogatja a kötelező betelepítési kvótát. A migrációról és a klímaváltozásról is szó lesz az uniós vezetők csúcstalálkozóján - mondta Orbán Viktor videóüzenetben, miután megérkezett Brüsszelbe. A kormányfő közölte: a járvány is napirenden lesz, ám ezzel kapcsolatban Magyarország leginkább a gratulációkat fogadja majd, hiszen az uniós országok oltási rangsorán hazánk a lista elején van. A klímavédelem költségeit a klímaromboló nagy cégeknek kell megfizetniük - jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben. Brüsszelben megkezdődött az európai uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozója. Meghaladta a 167 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, a halálos áldozatok száma 3,45 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A világ háborúban áll a Coviddal, a koronavírus okozta járványos betegséggel - hangsúlyozta António Guterres ENSZ-főtitkár, egyúttal felszólította a nemzetközi közösséget, hogy térjen át „hadigazdálkodásra”. Szerbiában mintegy 2 millió 400 ezer embert oltottak be, és több mint 1 millió 900 ezren már az oltóanyag második dózisát is megkapták. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 1300 új beteget jegyeztek fel. Olaszország túl van a járvány nehezén, a dél-európai ország összes tartománya átlépett a legalacsonyabb vészhelyzeti fokozatba. A koronavírus elleni tömeges oltásra alkalmas központokat hoztak létre két japán városban, köztük Tokióban. Indiában a koronavírus halálos áldozatainak a száma átlépte a 300 ezret, ezzel az Egyesült Államok és Brazília után az ázsiai országban igazolták a Covid-19 betegség legtöbb halálos áldozatát. Azonnali szabadon bocsátását követelte az Egyesült Államok Raman Prataszevics másként gondolkodó újságírónak, akit a fehérorosz hatóságok letartóztattak, miután Minszkbe térítették a Ryanair társaság légijáratát, amelyen utazott. A Ryanair légitársaság járatának minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az Európai Uniónak nagyon határozott választ kell adnia a Ryanair légitársaság járatának elfogadhatatlan földre kényszerítésére - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A fehérorosz Állambiztonsági Szolgálat ügynökei is a Minszkben földre kényszerített, Ryanair-járaton utazhattak - közölte Michael O'Leary, a diszkont légitársaság vezérigazgatója. Az afgán biztonsági erők visszaverték a kormányellenes tálibok támadásait az északi Badahsán tartomány hat kerületében - közölték afgán katonai források. Átmenetileg leállították a forgalmat Brüsszel északi pályaudvarán, a rendőrség ugyanis bejelentést kapott arról, hogy látni vélték ott a terrorizmus miatt körözött belga mesterlövészt. A 46 éves veterán múlt héten levélben halálosan megfenyegette Belgium vezető virológusát, és egy mecset ellen is támadást tervezett. Stuart Mária skót királynő 1578-as kivégzésén viselt rózsafüzérét, valamint több mint egymillió font értékű arany- és ezüsttárgyat loptak el az angliai Arundel-kastélyból. Álló autónak ütközött és meghalt egy motoros Hajdúszoboszlón. Péni István aranyérmet szerzett légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon. A Szombathely hazai pályán legyőzte a Szolnokot a férfi kosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzésén, ezzel 2:2-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát, Valter Attila összetettben a 13. helyen áll.