2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Belföld

Vége a vitának! - Roszatom a Európai Bírósági ítéletről: a PAKS II. egyetlen másodpercre sem állt meg

2025. szeptember 26., péntek 19:00 | Világgazdaság

A Roszatom Moszkvában válaszolt a magyar újságíróknak az Európai Bíróság ítéletére. Szijjártó Péter álláspontját erősítve a vezérhelyettes kijelentette: a projekt aktívan halad előre. Már gyártják a reaktortartályokat, és a nukleáris hatóság engedélye után két hónapon belül öntik az első betont, ami atomreaktorrá minősíti a területet!

  • Vége a vitának! - Roszatom a Európai Bírósági ítéletről: a PAKS II. egyetlen másodpercre sem állt meg

A Roszatom moszkvai bejelentése egyértelműen a Paks II. projekt folytatását és felgyorsítását jelzi, figyelmen kívül hagyva a nyugati politikai nyomást és az Európai Bíróság közelmúltbeli ítéletét.

 A bírósági ítélet nem állítja meg a beruházást

 Kirill Komarov, az oroszországi Roszatom vezérigazgatójának első helyettese Moszkvában tiszta vizet öntött a pohárba. Miután az Európai Bíróság eljárásrendi kifogással megsemmisítette a Paks II.-nek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot, felmerült a kérdés: leáll vagy lassul a beruházás?

Komarov leszögezte, hogy a Roszatom nem részese a bírósági vitának, és a magyar partner, Szijjártó Péter külügyminiszter álláspontját erősítve kijelentette:

"Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor az Európai Bíróság ítélete nem befolyásolja a Paks II.-beruházást… A projekt semennyi időre sem állt meg, és aktívan halad előre."

A vezérhelyettes szerint a legfontosabb, hogy az atomenergia ügyét nem befolyásolhatja a politikai turbulencia, miután a biztonság a legfontosabb. A beruházás ütemterv szerint halad, és amint a magyar nukleáris hatóság kiadja az engedélyt, két hónapon belül megkezdődhet az úgynevezett első beton kiöntése.

 Szankciók: a pénzügy és a logisztika titkos fegyverei

 A Roszatom vezetője megerősítette: sem az amerikai, sem az európai szankciók nem vonatkoznak az atomenergetikára. A politikai klíma azonban valóban nem kedvező, ezért alternatív megoldásokat kell találni a logisztikai és a finanszírozási kérdésekben. A cég számai is igazolják a szankciók hatástalanságát: 2022 és 2024 között a Roszatom külföldi bevételei megduplázódtak, 9 milliárd dollárról 18 milliárd dollárra.

 Francia turbina és a globális dél döntése

 A Roszatom arról ismert, hogy mindig teljesíti szerződéses kötelezettségeit, és ezt várja el partnereitől is. A Paks II. projekt nemzetközi együttműködésben épül:

  • A reaktortartályokat Oroszországban gyártják.
  • A turbina francia lesz.
  • Az automatikus irányítórendszer részben francia részegységekből áll majd.

Komarov kiemelte, hogy az atomenergetika fejlődésének központja már nem a Nyugat, hanem a Globális Dél (Kína, India, Ázsia, Afrika), ahol a partnerek aránya 80-20%-ra változott a Roszatommal való együttműködésben. Ez a globális trend biztosítja, hogy a magyar atomreaktorok megépüljenek, azokkal a partnerekkel, akik "hozzánk hasonlóan teljesítik a vállalt kötelezettségeiket."

Teljes cikk a VILÁGGAZDASÁG oldalán olvasható. 

Fotó: MVM

Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó

Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó

 Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó

BRUTÁLIS KÖVETKEZMÉNY: Orbán Viktor bejelentette, mennyit zuhan a magyar gazdaság, ha leválasztják az orosz energiáról + videó

 Orbán Viktor a magyar energiafüggőségről beszélt: a tengerpart hiánya miatt csak vezetéken keresztül lehetséges a nyersanyagok szállítása. A miniszterelnök szerint ha elzárják az orosz kőolaj és földgáz útját, a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken! A kormányfő kijelentette: világos, mi a magyar érdek, és eszerint járnak el.
