Vége a vitának! - Roszatom a Európai Bírósági ítéletről: a PAKS II. egyetlen másodpercre sem állt meg

Megosztás itt:

A Roszatom moszkvai bejelentése egyértelműen a Paks II. projekt folytatását és felgyorsítását jelzi, figyelmen kívül hagyva a nyugati politikai nyomást és az Európai Bíróság közelmúltbeli ítéletét.

A bírósági ítélet nem állítja meg a beruházást

Kirill Komarov, az oroszországi Roszatom vezérigazgatójának első helyettese Moszkvában tiszta vizet öntött a pohárba. Miután az Európai Bíróság eljárásrendi kifogással megsemmisítette a Paks II.-nek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot, felmerült a kérdés: leáll vagy lassul a beruházás?

Komarov leszögezte, hogy a Roszatom nem részese a bírósági vitának, és a magyar partner, Szijjártó Péter külügyminiszter álláspontját erősítve kijelentette:

"Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor az Európai Bíróság ítélete nem befolyásolja a Paks II.-beruházást… A projekt semennyi időre sem állt meg, és aktívan halad előre."

A vezérhelyettes szerint a legfontosabb, hogy az atomenergia ügyét nem befolyásolhatja a politikai turbulencia, miután a biztonság a legfontosabb. A beruházás ütemterv szerint halad, és amint a magyar nukleáris hatóság kiadja az engedélyt, két hónapon belül megkezdődhet az úgynevezett első beton kiöntése.

Szankciók: a pénzügy és a logisztika titkos fegyverei

A Roszatom vezetője megerősítette: sem az amerikai, sem az európai szankciók nem vonatkoznak az atomenergetikára. A politikai klíma azonban valóban nem kedvező, ezért alternatív megoldásokat kell találni a logisztikai és a finanszírozási kérdésekben. A cég számai is igazolják a szankciók hatástalanságát: 2022 és 2024 között a Roszatom külföldi bevételei megduplázódtak, 9 milliárd dollárról 18 milliárd dollárra.

Francia turbina és a globális dél döntése

A Roszatom arról ismert, hogy mindig teljesíti szerződéses kötelezettségeit, és ezt várja el partnereitől is. A Paks II. projekt nemzetközi együttműködésben épül:

A reaktortartályokat Oroszországban gyártják.

A turbina francia lesz.

Az automatikus irányítórendszer részben francia részegységekből áll majd.

Komarov kiemelte, hogy az atomenergetika fejlődésének központja már nem a Nyugat, hanem a Globális Dél (Kína, India, Ázsia, Afrika), ahol a partnerek aránya 80-20%-ra változott a Roszatommal való együttműködésben. Ez a globális trend biztosítja, hogy a magyar atomreaktorok megépüljenek, azokkal a partnerekkel, akik "hozzánk hasonlóan teljesítik a vállalt kötelezettségeiket."

Teljes cikk a VILÁGGAZDASÁG oldalán olvasható.

Fotó: MVM