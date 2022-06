Védőnők szövetsége: Márki-Zay Péter megalázó és sértő kijelentést tett a védőnőkre

Megosztás itt:

A műsorvezetőnek arra a felvetésére, hogy Márki-Zay Péter a világon egyedülállónak számító védőnői hálózat felszámolását helyezte kilátásba még a kampányban, Várfalvi Marianna közölte, a magyar védőnők 107 éve dolgoznak minden településen a családokért, ráadásul azokért, akik az adott élethelyzetükben támogatásra, segítségre szorulnak.

"A védőnői szolgálat folyamatosan fejleszti magát (...) mindig az aktuális családi helyzeteknek megfelelően. Mi ott vagyunk a családokban, a családok bizalmasai vagyunk, minket minden kérdéssel meg lehet keresni" - hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy ezért esett rosszul neki az, amit Márki-Zay Péter mondott a védőnőkről.

Hozzátette, hogy a védőnők teljesítménye is mellettük szól, hiszen Magyarországon minden gyermek be van oltva, minden újszülöttet meglátogatnak, minden várandós nőt gondoznak, sőt az Ukrajnából menekült anyákat is fogadják.