Védik az utasokat és a taxisokat is

492-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek és 16-ra az elhunytak száma Magyarországon. A koronavírus-járvány magyarországi halálos áldozatai valamennyien krónikus alapbetegségben szenvedtek - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs tájékoztatóján. Hatályos a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében. Veszélyhelyzetben nagyobb felelősség hárul az Alkotmánybíróság tagjaira, így például a kormány rendeleteinek fő kontrollját is elsősorban e testület látja el, ha az Országgyűlés nem ülésezik - közölte az Alkotmánybíróság. A rendkívüli helyzet és az annak okán hozott rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerződésekkel, valamint a magyar alkotmánnyal - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A kormány elrendelte a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az országgyűlési felhatalmazás nem korlátlan hatalmat jelent a kormánynak, hanem gyors döntéshozatalt - hangsúlyozta Mráz Ágoston, a Nézőpont Csoport igazgatója. A veszélyhelyzet megszűnéséig hatályban maradnak a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt kiadott rendeletek - hangsúlyozta az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert közölte: 82 kórházba szállították ki a Kínából beszerzett védőeszközöket, amik elsősorban az egészségügyben dolgozókat illetik meg. A DK elnöke arra szólította fel a kormányt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként Magyarországnak megítélt mintegy 2000 milliárd forintos uniós támogatásból pótolja a munkavállalók kieső jövedelmeit. „Néhány nap késéssel Gyurcsány Ferenc is beállt a kétezer milliárd forintnyi uniós támogatásról indulatosan hazudozók maroknyi táborába” - írta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője a Facebook-oldalán. Egyetlen áldozat sem marad egyedül a veszélyhelyzetben, mivel az állam a koronavírus-járvány idején sem hagyja magára a bűncselekmények és a szabálysértések sértettjeit - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit hangsúlyozta, az áldozatsegítő központok továbbra is üzemelnek, a kijárási korlátozások pedig nem terjednek ki azokra, akik segítségért folyamodnak. Április 10-től előreláthatólag két hétre leállítják a termelést a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi gyárában a járványhelyzet miatt. Bővítette pákozdi gyártócsarnokát az alumínium nyílászárók, függönyfalak, üvegtetők tervezésével és teljes körű kivitelezésével foglalkozó Nordikal Kft. A KSH januári időszakra szóló összesítése alapján a bruttó átlagkereset az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,2 százalékos növekedéssel 375 200 forint volt. A miniszterelnök által bejelentett „példátlan gazdaságélénkítési terv” egyik kiemelt célja az, hogy mindenkinek legyen munkája – írja a Magyar Nemzet. A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azokról a nemzetközi bírálatokról, amelyek a koronavírus elleni törvény kapcsán hangoztak el. Szijjártó Péter szerint ezek a pártok és politikusok csak álmodhatnak olyan társadalmi támogatottságról, mint amilyennel a magyar kormány rendelkezik. Négy buszból és a közel 150 autóból álló konvojjal hazatért hétfő éjjel 502 magyar a korábban karantén alá helyezett tiroli településekről - jelentette be akülgazdasági és külügyminiszter. Kanadában és az Egyesült Államokban rekedt 257 magyarért indult két repülőgép - közölte Szijjártó Péter. A horvát-magyar határszakaszon is átjárhatnak a munkavállalók. Az intézkedés azokat érinti, akiknek a határtól számított 30-30 kilométeres távolságon belül van bejelentett lakcíme, munkahelye vagy mezőgazdasági földterülete. Vesztegzár alá helyezték Romániában a rendkívüli állapot idejére a koronavírus-járvány gócpontjává vált Suceava városát és nyolc szomszédos községet. További korlátozásokat rendelt el a lengyel kormány a koronavírus terjedésének lassítása érdekében, ezután csak egyedül lehet sétálni, bizonyos órákban pedig csak a nyugdíjasok vásárolhatnak. A többi nyugat-balkáni ország után Montenegró is kijárási tilalmat vezetett be, hétköznapokon este 19 és hajnali 5 óra között, hétvégenként pedig 13 és 5 óra között tilos az utcán tartózkodni Montenegróban. Szlovénia a járvány elleni küzdelem jegyében azt kérte külföldön élő és dolgozó állampolgáraitól, hogy ne utazzanak haza a húsvéti ünnepekre. A 85 oroszországi régióból már kéttucatnyi jelentette be, hogy a Moszkvához hasonlóan „önizolációra”, otthoni karanténban maradásra utasította lakosságát. Hét évig terjedő szabadságvesztéssel és több mint 8 millió forintos bírsággal büntethetők az orosz parlament alsóháza által megszavazott törvénytervezet értelmében azok, akik a járványügyi karantén megsértésével gondatlanságból több ember halálát okozzák. Németországban lassuló ütemben terjed az új típusú koronavírus. A Johns Hopkins Egyetem szerint ma délelőtt 66 885 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 4445 esettel több az egy nappal korábbi 62 435-nél. Több mint nyolcszázzal emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és 11 591-re nőtt. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 849-en veszítették életüket a fertőzöttek közül, összesen 8189-en hunytak el. Franciaországban 24 óra alatt 418-cal 3024-re emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban meghalt áldozatainak száma. Eddig több mint egymillió amerikain végeztek vírustesztet - közölte Donald Trump amerikai elnök. Egyelőre nem engedélyezik annak a holland üdülőhajónak a kikötését Floridában, amelyen halottak és az új típusú koronavírusban szenvedő betegek is vannak - jelentette be Ron DeSantis, floridai kormányzó. Ígéretesnek bizonyultak az első kínai őssejtkezelések a Covid-19-betegek gyógyításában a koronavírus-járvány idején Pekingben - közölték kínai kutatók. Új uniós művelet indul a háború sújtotta Líbiát érintő fegyverembargó hatékony ellenőrzésére az Európai Unió tagállamainak jóváhagyásával április elsejével, Irini néven - jelentette be az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselője. Erdőtűz oltása közben 18 tűzoltó és egy helyi segítő vesztette életét a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban. A hamisított Kásler-levél miatt közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda - már számos tanút kihallgattak és több adathordozót lefoglaltak. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy, még 2018-ban felszámolt drogkereskedőlánc tagjai, öt férfi és egy nő ellen. Megölte újszülött gyermekét egy nő Tiszakécskén, majd elrejtette saját udvarában - közölte a rendőrség. Szerdától leállítják a Budavári Siklót a koronavírus-járvány miatt - közölte a BKV. Megfertőződött az új típusú koronavírussal Kapás Boglárka világbajnok úszó. Babos Tímea szerint a salakos szezon után vélhetően törlik a füves pályás teniszidényt is a koronavírus-járvány miatt.