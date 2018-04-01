Vécépapírt és szappant csempésztek be kórházakba

HANGFELVÉTEL: FIKTÍV SZÁMLÁKKAL SZERZETT PÉNZBÕL KAMPÁNYOLT VOLNA AZ ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT MSZP-S ELNÖKE, BALOGH JÁNOS.
A BESZÉLGETÉS SORÁN BALOGH NEM TAGADTA MSZP-S KAPCSOLATAIT, DE KIDERÜLT, HOGY EGYÉNIBEN A HELYI FIDESZES JELÖLTET, VINNAI GYÕZÕT TÁMOGATJA.
AZ MSZP TAGADJA, HOGY KÖZE VOLNA BALOGH JÁNOSHOZ.
LMP: NEM MEGLEPÕ AZ ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT ÚJABB BOTRÁNYA.
AKKOR IS HAVI 25 MILLIÓT UTAL AZ ÁLLAM A ROGÁN ANTALT HELIKOPTEREZTETÕ CÉGNEK, HA A GÉPEK EGY PERCET NEM TÖLTENEK A LEVEGÕBEN - NÉPSZAVA.
1,3 MILLIÓ FT-OT FIZETHET A FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, AMIÉRT TÚLTOLTÁK HOLLIK ISTVÁNT A HELYI ÚJSÁGBAN.
PÓCS JÁNOS ELISMERTE, HOGY NEM LETT JÓ AZ IVÓVÍZ A JÁSZSÁGBAN AZ UNIÓS MINÕSÉGJAVÍTÓ PROGRAM BEFEJEZÉSE UTÁN SEM - CÉLPONT.
GYURCSÁNY: NEM LEHET MEGENGEDNI AZT A FAJTA HÁBORÚS HANGULATOT, AMELYBEN A MINISZTERELNÖK CSAK AZ ORSZÁG EGYIK RÉSZÉT AKARJA KÉPVISELNI.
A MOMENTUM NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A MEDGYESSY-BIZOTTSÁG TITKOSÍTOTT JEGYZÕKÖNYVEIT.
KEDDRE VAGY SZERDÁRA ÍGÉRT KONKRÉTUMOKAT KARÁCSONY GERGELY A JOBBIK NÉLKÜLI ELLENZÉKI VISSZALÉPÉSEKRÕL.
CSAK AZ ORBÁN-RENDSZER LEBONTÁSA ÉRDEKÉBEN LÉPNE KOALÍCIÓRA A DK A JOBBIKKAL.
PEST MEGYE 9. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN A JOBBIKOS BOZSIK JÓZSEF MEGSZORONGATHATJA A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJÉT, CZERVÁN GYÖRGYÖT.
VÁLASZOKAT VÁR AZ EGYÜTT A NEMZETI TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGTÕL, HOGY A SZERVEZET VEZETÕI MIÉRT ORBÁN RÁHELLEL TÁRGYALNAK ÁLLAMI FORRÁSOKRÓL.
JUHÁSZ PÉTER BEJELENTETTE, HOGY ÚJABB RÉSZLETEKET FOGNAK MAJD A BESZÉLGETÉSBÕL NYILVÁNOSSÁGRA HOZNI.
HIÁBA KÉRTE NYÍLT LEVÉLBEN KÓSA LAJOS, MÉG NEM VETTÉK VISSZA AZT A PÉCSI PORTÁST, AKIT AZÉRT RÚGTAK KI, MERT KÓSA MEGHÚZTA A KOCSIJÁT.
HÚSVÉT - ESTE MÁR JÉZUS FELTÁMADÁSÁT ÜNNEPLIK A KATOLIKUS TEMPLOMOKBAN.
LÖVÉSEK MIATT PÁNIK TÖRT KI EGY ACAPULCÓI NAGYPÉNTEKI KÖRMENETEN.
SZKRIPAL-ÜGY - TÖBB MINT 50 BRIT DIPLOMATÁT UTASÍTOTT KI OROSZORSZÁG.
AZ OROSZ KÜLÜGY BERENDELTE 23 ORSZÁG NAGYKÖVETÉT A KIUTASÍTÁSOK MIATT, DE A MAGYAR NAGYKÖVETET NEM.
ÁTKUTATTÁK A BRIT HATÓSÁGOK LONDONBAN AZ AEROFLOT OROSZ ÁLLAMI LÉGITÁRSASÁG EGYIK REPÜLÕGÉPÉT.
ÕRIZETBE VETTEK EGY SIKKASZTÁSSAL GYANÚSÍTOTT OROSZ MILLIÁRDOST.
ELTEMETTÉK STEPHEN HAWKINGOT, A VILÁGHÍRÛ FIZIKUST A CAMBRIDGE EGYETEM TEMPLOMÁBAN BÚCSÚZTATTÁK.
LEGKEVESEBB 16 PALESZTIN VESZTETTE ÉLETÉT ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK PÉNTEKEN EGY PALESZTIN TÜNTETÉSEN A GÁZA ÖVEZET KÖZELÉBEN.
SZÓVIVÕ: AZ IZRAELI HADSEREG FEL FOG LÉPNI MÁSHOL IS A GÁZAI ÖVEZETBEN, HA FOLYTATÓDIK AZ ERÕSZAK.
AZ ENSZ ATTÓL TART, HOGY A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN TOVÁBB ROMOLHAT A HELYZET.
SZERB MINISZTERELNÖK: NEM LESZ KORMÁNYÁTALAKÍTÁS, AMÍG NEM RENDEZÕDIK A HELYZET KOSZOVÓBAN.
ÉLES HADGYAKORLATON KÉSZÜL A SZERB HADSEREG EGY ESETLEGES HÁBORÚRA KOSZOVÓVAL.
A FRANCIA HATÓSÁGOK OLASZ TERÜLETEN KÉNYSZERÍTETTEK VIZELETVIZSGÁLATRA EGY NIGÉRIAI FÉRFIT.
WASHINGTON BEFAGYASZTJA A SZÍRIAI ÚJJÁÉPÍTÉSRE SZÁNT 200 MILLIÓ DOLLÁRT.
MINDEN VÍZUMIGÉNYLÕ FACEBOOKOS ADATAIRA KÍVÁNCSI LENNE AZ AMERIKAI KORMÁNY.
TRUMP MEGÜZENTE PUTYINNAK, AZ USA NYERI A NUKLEÁRIS FEGYVERKEZÉSI VERSENYT.
MEGHALT EGY EMBER, MIUTÁN AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL SZENTMÁRTONKÁTA KÖZELÉBEN.
SZÜNETEL AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS BÉKÉS ÉS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TÖBB TELEPÜLÉSÉN VEZETÉKSZAKADÁS MIATT.
HOLTTESTET TALÁLTAK SZOMBATON A DUNÁBAN A RÁKÓCZI HÍDNÁL.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYA 15-ÖS KM-ÉNÉL A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALON, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK, CSAK EGY SÁV JÁRHATÓ.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT 3 GÉPKOCSI AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A 34-ES KILOMÉTERNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
SAJÁT HÁZUK UDVARÁN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT EGY ASSZONY, AKIT A 12 ÉVES LÁNYA AUTÓVAL EGY FÁHOZ SZORÍTOTT.