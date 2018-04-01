2018. április 1.,
vasárnap, Hugó napja

11°

Vécépapírt és szappant csempésztek be kórházakba

Hír TV

2018. április 1., vasárnap 12:25

Vécépapírt és szappant vitt a János-kórházba a Magyar Kétfarkú Kutya Párt néhány aktivistája. Az akcióról egy videót is feltöltöttek Facebook-oldalukra. Az álarcos aktivisták korábban a Péterfy Sándor Utcai Kórházba vittek szappant.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

„Gyémántfutár”: Nem én tereltem el 1300 milliárd forintot

2

Hír TV

„Lázárt nem lehet integrálni!” – kiosztotta a minisztert a roma jogvédő

3

Hír TV

Juhász megnevezte Orbán Ráhel tárgyalópartnereit

4

Hír TV

Felsőbb utasítás

5

Hír TV

Mészáros: Kormányváltás után még sikeresebb leszek

6

Hír TV

Rejtélyes felvétel látott napvilágot Orbán Ráhelről