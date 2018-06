Vastagon fogott Szél, Szanyi, Bajnai, de még Morvai ceruzája is

HIVATALOSAN IS MEGSZÛNIK AZ EGYÜTT, A PÁRT ELNÖKE, JUHÁSZ PÉTER EZT FACEBOOK-OLDALÁN JELENTETTE BE. LMP: NEM SZOLGÁLJA A NEMZETI ÉRDEKEKET A KORMÁNY KÜLGAZDASÁGI POLITIKÁJA. UNGÁR PÉTER: A KORMÁNYNAK A SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSOK ELLEN KELLENE HARCOLNIA. NEM VIZSGÁLTA MAGYARORSZÁG ADÓSOSZTÁLYZATÁT A MOODY'S. CÉGES ADOMÁNYOKBÓL ÉS TAO-TÁMOGATÁSOKBÓL TÖBB MINT 6 MILLIÁRD FORINTOS BEVÉTELRE TETT SZERT TAVALY A PUSKÁS AKADÉMIA. DK: AZ MNB NYERESÉGÉT FORDÍTSÁK A DEVIZAKÁROSULTAK ÉS KILAKOLTATOTTAK MEGSEGÍTÉSÉRE. FIDESZ: GYURCSÁNYÉK KERGETTÉK DEVIZAHITELEKBE AZ EMBEREKET. KÉTSZÁZEZER DIÁK DOLGOZOTT TAVALY MAGYARORSZÁGON. NEM SZEREPEL FARKAS FLÓRIÁN NEVE A MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTTAK ÉS KORMÁNYBIZTOSOK ELSÕ LISTÁJÁN INDEX.HU. 40 MILLIÁRDOS ADÓSSÁGGAL VETTE ÁT BALOG ZOLTÁNTÓL AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMÁT KÁSLER MIKLÓS MFOR.HU. ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI BIZTOS LESZ BALOG ZOLTÁN. NEM KÉRÜNK MÁST, CSAK AMIT MÁS EURÓPAI NEMZETEK MEGKAPTAK MONDTA RÉTVÁRI BENCE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN TARTOTT RENDEZVÉNYEN. A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS IGAZGATÓJÁT, ROBERT SINGERT FOGADTA SZIJJÁRTÓ PÉTER A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG TOVÁBBRA IS STRATÉGIAI PARTNERKÉNT TEKINT IZRAELRE. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGVÉTÓZTA A PALESZTINOK ELLENI ERÕSZAKOT ELÍTÉLÕ ENSZ-HATÁROZATOT. LETETTE ESKÜJÉT A GIUSEPPE CONTE VEZETTE ÚJ OLASZ KORMÁNY. LETETTE HIVATALI ESKÜJÉT PEDRO SÁNCHEZ, AZ ÚJ SPANYOL MINISZTERELNÖK. A SPANYOL SAJTÓ A DEMOKRÁCIA MÛKÖDÉSÉRÕL ÉS A KORMÁNYVÁLTÁS NYOMÁN VÁRHATÓ NEHÉZSÉGEKRÕL ÍR. LETETTE ESKÜJÉT A MÁRCIUSBAN ÚJRAVÁLASZTOTT EGYIPTOMI ÁLLAMFÕ, ABDEL-FATTÁH ESZ-SZÍSZI. EZREK GYÁSZOLTAK A GÁZAI HATÁRNÁL AGYONLÕTT ÁPOLÓNÕ TEMETÉSÉN. MEGTARTJÁK JÚNIUS 12-ÉN A DONALD TRUMP ÉS KIM DZSONGUN KÖZTI TALÁLKOZÓT SZINGAPÚRBAN KÖZÖLTE AZ AMERIKAI ELNÖK. AMERIKAI VÉDELMI MINISZTER: A CÉL ÉSZAK-KOREA TELJES ÉS VISSZAFORDÍTHATATLAN NUKLEÁRIS LESZERELÉSE. BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLNIA ANNAK A RENDÕRNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FLORIDA ÁLLAMÁBAN, AKI 2015-BEN AGYONLÕTT EGY FEKETE FÉRFIT AZ AUTÓPÁLYÁN. VÁDAT EMELTEK EGY AMERIKAI TANÁR ELLEN, MERT MEGETETETT EGY KISKUTYÁT EGY TEKNÕSSEL. MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ LÍBIA DÉLI SZOMSZÉDJAIVAL, NIGERREL, CSÁDDAL ÉS SZUDÁNNAL AZ ORSZÁG DÉLI HATÁRÁNAK VÉDELMÉRÕL. KIENGEDTÉK A KÓRHÁZBÓL SIR ALEX FERGUSONT, A MANCHESTER UNITED KORÁBBI LEGENDÁS MENEDZSERÉT. ZALA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: MEGTÁMADTÁK EGY BENZINKUTAST ZALACSÁNYBAN, A KÉT GYANÚSÍTOTTAT ELFOGTÁK. PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG: TÓBA FULLADT EGY NÕ KISKUNLACHÁZÁN. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ: VASÁRNAPRA VIRRADÓRA ISMÉT KARBANTARTÁS LESZ AZ ÚTDÍJ-ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZEREKBEN. OMSZ: AZ IDEI TAVASZ A HARMADIK LEGMELEGEBB VOLT MAGYARORSZÁGON. OKOSSZEMÜVEGET FEJLESZTÕ MAGYAR FELTALÁLÓ LETT AZ ÉV INNOVÁTORA BRÜSSZELBEN.