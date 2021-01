Vasárnapig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák

Egyre nő a bizalom a koronavírus elleni oltásban - mondta a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban. Merkely Béla elégedettséggel jelentette be, hogy a Semmelweis Egyetemen az orvosok 99,9 százalékát beoltották, a szakdolgozók esetében ez az arány 87 százalékos. Merkely Béla hangsúlyozta: az oltásnak semmi szövődménye nincs, és a legjobb megoldás, hogy a védettséget egyéni, családi és nemzeti szinten megszerezzék az emberek. 1370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 366 279-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 12 463 főre emelkedett. Stabilizálódni látszik a járványhelyzet, az új koronavírus-fertőzöttek és az elhunytak száma lényegében nem változott az utóbbi napokban, tehát platófázisba ért a járvány - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Érkezése után két nappal elkezdődött a koronavírus elleni, bamlanivimab nevű gyógyszer alkalmazása a Dél-pesti Centrumkórházban. Fenyegető levelet küldött Józsefváros baloldali polgármestere a kerületi háziorvosoknak. A levélben Pikó András a szerződésük felmondásával fenyegeti a háziorvosokat, mert szerinte nem veszik fel a betegek telefonjait. Segítséget nem, csak szerződésük felmondásával való fenyegetést kaptak a háziorvosok Pikó Andrástól. Józsefváros balliberális polgármesterének kioktató és fenyegető levelén felháborodtak a háziorvosok, akik bocsánatkérést várnak a kerület vezetőjétől. A hivatali dolgozók azzal védték a polgármestert, hogy Pikó András nem tudott a levélről, csak automatikusan aláírta azt. Fejezzék be a halálkampányt és ne használják eszközként ehhez a vendéglátósokat - szólította fel a baloldalt a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc felháborítónak nevezte, hogy a vendéglátósokat jogszabályellenesen kinyitásra biztató szervezkedés mögött a Gyurcsány-lista egyik embere áll. Jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek a korlátozó intézkedéseket megszegve kinyitnak - derült ki a Magyar Közlönyben megjelent módosított rendeletből. Ha a rendőrség helyben fogyasztásról vagy illetéktelenek ott tartózkodásáról szerez tudomást, akkor első alkalommal 6 hónapra, újabb szabályszegés esetén 1 évre bezáratja a vendéglátóhelyet. Negyed évszázados csúcsra emelkedett a gyermekvállalási kedv Magyarországon - közölte a Kopp Mária Intézet elnöke. Fűrész Tünde elmondta: 2020-ban több mint 92 ezer gyermek született hazánkban, ami bő 3 százalékkal haladja meg az előző évit. Eddig több mint százezezer embernek igényeltek ágazati bértámogatást, és mivel a koronavírus-járvány miatt a korlátozásokat fenn kell tartani, ezért a kormány meghosszabbította a programot március 10-ig - közölte Schanda Tamás államtitkár. A kormány az utóbbi egy évben 64 légkondicionált, környezetbarát autóbusz megvásárlásával segítette a budapesti buszpark megújítását - közölte Fürjes Balázs államtitkár. Hétfőn debütálnak a nemzetközi adózás legújabb szabályai, amelyek előírják a határon átnyúló agresszív adótervezési struktúrák kötelező jelentését az adóhivatalnak - tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A világon 102,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 56,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Koszovóban és Montenegróban is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata - közölték az országok vezető járványügyi szakértői. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 23 275 új fertőzöttet azonosítottak, a hónap elején még 60-70 ezer között volt a regisztrált napi esetek száma. Február elsejétől Olaszország egész területén feloldják a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt szigorú korlátozásokat, ami többek között azt jelenti, hogy újraindul a vendéglátás és újranyitnak a múzeumok. Nagy-Britannia felvételét kéri az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség elnevezésű szabadkereskedelmi szerveződésbe - közölte a brit külkereskedelmi minisztérium. Amikor az Egyesült Államok és Európa egységben van, hatalmas befolyással bír, amikor megosztott, az probléma - hangsúlyozta Barack Obama volt amerikai elnök a spanyol közszolgálati televíziónak adott interjúban. Az orosz hatóságok őrizetbe vették Alekszej Navalnij ellenzéki politikus két újabb szövetségesét a járványügyi szabályok megsértése miatt az egy héttel ezelőtti tüntetésen. Tűz ütött ki a chilei főváros, Santiago egyik kórházában, a klinika összes betegét, 350 embert evakuálni kellett. Motoros gumicsónakkal közlekedő embercsempészt fogtak el a Tiszán Szegednél a katonák és a rendőrök - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Máig érvényesek a tavalyi autópálya-matricák, hétfőtől már csak a 2021-es jogosultságokkal lehet a díjköteles útszakaszokra hajtani. Női kézilabda NB I: Váci NKSE - Dunaújvárosi Kohász KA 34:29; Kisvárda Master Good SE - Érd 21:22; Alba Fehérvár KC - Siófok KC 30:45 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Puskás Akadémia FC 0:1; Mezőkövesd Zsóry FC - Újpest FC 3:2; Ferencvárosi TC - Kisvárda Master Good 1:1; MOL Fehérvár FC - Budapest Honvéd FC 1:2 Férfi vízilabda ob I: KSI SE - FTC-Telekom Waterpolo 7:17; Kaposvári VK - OSC 6:15; Tatabánya - UVSE 9:13; Szeged - VasasPlaket 7:9; Szentes - Budapesti Honvéd 13:9; BVSC Zugló - Eger 7:3; Miskolci - Szolnok 10:11; Debrecen - PVSK 7:12 Férfi kosárlabda NB I: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 88:68; Jászberényi KSE - Atomerőmű SE 90:93; Sopron KC - DEAC 71:83; Kaposvári KK - PVSK-VEOLIA 76:64 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves (romániai) - Opten Vasas HC 4:2; UTE - Dunaújvárosi Acélbikák 6:3