Vasárnap már itt az ősz, de a kánikula mégis marad, még legalább egy hétig

Az anomáliatérképek alapján a szeptember második felére is magasabb hőmérsékletek várhatóak az átlagos értékekhez képest. A HungaroMet közleménye szerint a hőmérséklet-eltérések alapján nem rajzolódik ki markáns lehűlés vagy országos, áztató eső, így a meleg és száraz időjárás továbbra is jellemző marad.

A HungaroMet legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint a következő időszakban továbbra is fokozódik a hőség és az aszály Magyarországon. A meteorológiai központ több valószínűségi ábrát osztott meg, amelyek a várható időjárási trendekről adnak tájékoztatást. A bejegyzés hangsúlyozza, hogy a hónapváltás sem hoz jelentős változást, hiszen a hőségriasztást továbbra is érvényben tartják, és a talaj nedvességtartalma folyamatosan csökken.

