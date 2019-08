Vasárnap kezdődnek az ünnepi programok

„Isten éltessen, Magyarország!” szlogennel tartják meg idén az augusztus 20-i ünnepkör programjait. – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Kovács Zoltán közölte: a több mint 1000 éves magyar állam nem csak a saját, hanem Európa határait, identitását és kultúráját is védi, éppen ezért az ünnep nagyságához megfelelően háromnapos rendezvénnyel készülnek. A balliberális környezetvédők nem a globális felmelegedés ellen küzdenek, hanem a „lejárt szavatosságú és eladhatatlan szellemi termékeiket” akarják politikai sikerre vinni – mondta Ferencz Orsolya a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az ELTE tudományos főmunkatársa szerint a gyermekvállalásnak és a klímavédelemnek nincs köze egymáshoz, „pláne úgy, ahogy most ezt a baloldal összemossa”. KSH: Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,9%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 5,1%-kal nőtt az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A pénzügyminiszter közölte: a magyar gazdaság nem veszített a lendületéből, a növekedés a tárca várakozásait is meghaladta. Az előzetes adatok szerint ez a legmagasabb növekedési ütem az egész Európai Unióban. A magyar gazdaság az év második felében is jól fog teljesíteni, a lendület kitart 2019-ben. Óvatos becslés szerint 4 százalék helyett 4,3-4,4 százalékos lehet a növekedés idén - mondta Varga Mihály. Magyarország gazdasági fordulatot hajtott végre amióta hátat fordított Gyurcsányék rossz gazdaságpolitikájának - reagált a Fidesz a GDP jelentésre. Minden olyan kijelentés veszélyeztetheti az ellenzéki összefogást, amely az ellen irányul - jelentette ki Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. Moldován László, az LMP volt budapesti elnöke a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, a balodalon nincs összefogás csak együttműködés. Moldován László, aki korábban több egyeztetésen is részt vett közölte: az MSZP és a DK zsarolással erőlteti rá jelöltjeit a többiekre. Karácsony Gergely vezetésével működésképtelenné vált Zugló - írja az Origo. A lap birtokába jutottak a zuglói önkormányzat pénzügyi bizottságának jegyzőkönyvei, amelyekből kiderül, hogy Papp Imre jegyző már tavaly jelezte, hogy Zugló valójában hitelből él, és a túlélését az biztosítja, hogy semmit sem költenek fejlesztésre. Ingyenes tanszercsomagot kapnak a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei az iskolakezdésre - jelentette be Fülöp Attila államtitkár. Iskolakezdés együtt! címmel nyolcadszor hirdet országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyerek beiskolázásának támogatására. Egyházi épületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázni októbertől - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Wifi, UV-kijelző és öltözőszekrény is lesz Budapest új szabadidőparkjaiban - mondta Főkert Zrt. zöldterület-fejlesztési igazgatója. Nagy Dénes közölte: a fejlesztés célja, hogy a család minden tagja megtalálja az aktív kikapcsolódás lehetőségét. A fenntartható és hosszú távú gazdálkodáshoz elengedhetetlen a talaj szervesanyag-utánpótlásának biztosítása - jelentette ki az agrárminiszter, Nagy István, a Baromfi-Coop Kft. új szervesanyag-kezelő központjának átadásán, Nyírjákóban. Kétszáz embernek ad munkát épülő salgótarjáni üzemében a dél-koreai Bumchun Precision nevű cég - a beruházás értéke mintegy 13,3 milliárd forint. A 95-ös benzin literenkénti átlagárát bruttó 9 forinttal, a gázolajét 7 forinttal csökkentette a Mol Nyrt. Lemondott kapitányságvezetői tisztségéről Teleki Zoltán, Karcag rendőrkapitány. Nyolc-tíz tonna hulladéktól mentesítették a Felső-Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszát a PET kupa idei résztvevői - közölték a szervezők. Megalakult a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara: A Kárpát-medencei térség gazdasági egységének megteremtésére, erősítésére. A migrációt támogató politikai aktivistákból hősöket próbálnak kreálni, mint ahogy az Carole Racketével, a Sea-Watch civil hajó kapitányával is történt - mondta az Alapjogokért Központ vezetője. Pócza István szerint politikai aktivizmussal próbálják természetessé tenni a migrációt Európában. A politikai aktivisták folyamatosan arra törekednek, hogy minél több illegális bevándorlót juttassanak be Európába az új uniós vezetőség felállásáig. Mariusz Kaminskit, a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert nevezte ki új belügyminiszternek Andrzej Duda lengyel elnök. Bírósági határozattal próbálja korlátozni a működését megbénító tüntetést a hongkongi nemzetközi repülőtér, ahol több száz járatot töröltek az elmúlt két napban - írta internetes oldalán egy hongkongi lap. Peking „terrorizmust”, a kínai sajtó „színes forradalmat” emleget a hongkongi tüntetések kapcsán. Autóba rejtett pokolgépek robbantak, majd lövöldözés tört ki egy szomáliai katonai bázis közelében - a merénylet elkövetőjeként az al-Kaida terrorszervezettel kapcsolatban álló al-Shabaab szélsőséges iszlamista csoport jelentkezett. A legmagasabb szintű iráni támogatásról biztosította a Teheránba látogató jemeni húszi delegációt Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Oroszország állampolgárainak 63 százaléka ortodox kereszténynek vallja magát - derült ki a VCIOM orosz állami közvélemény-kutató intézet felméréséből. A Facebook elismerte, hogy lehallgatta egyes felhasználók beszélgetéseit. Jelentősen gyengült az argentin peso a dollárhoz képest, immár a második egymást követő napon. Krokodil áldozatául esett egy tízéves gyermek a Fülöp-szigeteken. Zivatarveszély és a várható sok eső miatt adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szeptemberben folytatódik a balatonfenyvesi kisvasút pályafelújítása. Fekvenyomó Eb: A magyarok 13 érmet, közte hét aranyat szereztek Luxemburgban. Babos Tímea legyőzte Eugenie Bouchard, így a nyolcaddöntőbe jutott a Vancouverben zajló kemény pályás női tenisztornán. Péni István egyéniben és UTE-s társaival csapatban is bronzérmet nyert a svájci Thunban zajló 300 méteres sportlövő Európa Kupa-versenyen a 3x20 lövéses standard puska számban. Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a röplabdázó Jang Fang-hszüt olimpiai bajnokot.