Vasárnap kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója

26 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, egy újabb halálos áldozatot követelt a járvány. A beoltottak száma 5 millió 601 ezer, közülük 5 millió 390 ezren már a második adagot is megkapták. Vasárnaptól kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója, amelyben háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók személyesen keresik fel a koronavírus ellen még be nem oltott időseket - közölte az országos oltási munkacsoport vezetője. György István közölte: a 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, még 470 ezren vannak azok, akik eddig nem kérték. A koronavírus variánsai okozhatják az új megbetegedések többségét, ezért egyes sérülékeny csoportoknál indokolt a harmadik oltás - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A céges telephelyekkel trükközhetett Cseh Katalin - írja a Magyar Nemzet. A lap a hivatalos céges és pályázati adatokból arra a következtetésre jutott, hogy a Pannónia Nyomda Kft. egy EU-s pályázaton azért indult a budapesti helyett egy váci telephellyel, mert csak így juthatott 55 százalékos uniós finanszírozási támogatáshoz. Cseh Katalin momentumos EP-képviselő ügye a baloldali kétszínűség iskolapéldája - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: a politikus egy olyan családi céget vezetett 2013 és 2018 között, amely arra hivatkozva nyert uniós pénzeket, hogy a 2024-es magyarországi olimpia megszervezésében vesz részt, miközben a Momentum a NOlimpia kampányt folytatta. Következmények nélküli párt a Momentum - mondta a KDNP frakciószóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Nacsa Lőrinc szerint azzal, hogy Cseh Katalin a pártban maradhat, noha korábban az általa irányított cégekhez több milliárd forintos uniós pályázati pénz kerül gyanús körülmények között, azt jelenti, hogy a Momentum csak látszólag küzd a korrupció ellen. Egyre több platformon veszi célba az LMBTQ propaganda a gyermekvédelmi törvényt - írja a Magyar Nemzet. A lap hangsúlyozza: a főleg kiskamaszok által használt Tiktokon egyre több videót osztanak meg a gyermekvédelmi népszavazásról. Ahogy a migrációnál, úgy a gyermekvédelem terén is el akarja venni a nemzetállamoktól a hatáskört Brüsszel, és saját maga akar dönteni - mondta a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Kiszelly Zoltán szerint Brüsszel azért támadja Magyarországot, Csehországot és Lengyelországot, mert ezek az országok nem tagjai az euróadósság-zónának, ezért Brüsszel nem tudja a gazdaságon keresztül megfogni ezeket a tagállamokat. 30 bázisponttal 1,2 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Astra Filmland néven 50 hektáros területen csúcstechnológiájú filmpark épül Mogyoródon egy több ütemben megvalósuló, mintegy 40 milliárd forintos beruházás részeként. A kormány támogatásával 356 koncert- és rendezvénysorozat jut csaknem 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A sport sokkal inkább összeköt, mint elválaszt - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár Gárdonyban, ahol a kormány támogatásával másodízben edzőtáboroznak szerb és délvidéki magyar fiatalok. Magyarország 200 ezer adagot adott el Portugáliának az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájából beszerzési áron - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Lisszabonban. A koronavírus-fertőzöttek száma 194,6 millió, az áldozatoké 4,16 millió világszerte. Megvalósult az Európai Unió azon célkitűzése, hogy az európai felnőtt lakosság 70 százaléka július végéig megkapja a koronavírus elleni védőoltás legalább első adagját - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ukrajnában újabb hat kárpátaljai beteg esetében feltételezik, hogy a koronavírus erősen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsával fertőződött meg. Csehország az év végéig legalább 2,39 millió adag koronavírus elleni vakcinát ajándékoz néhány balkáni, afrikai és ázsiai országnak. Kizárólag oltási igazolvánnyal vagy negatív koronavírus-teszttel lehet belépni Hollandiába augusztus 8-tól. Több mint kétezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Izraelben az elmúlt 24 órában, ez a delta vírusvariáns okozta negyedik járványhullám eddigi legmagasabb száma. Tokióban ismét csúcsra emelkedett a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 2848 esetet jegyeztek fel. Újabb hét személy, köztük két sportoló produkált pozitív koronavírustesztet a tokiói olimpián. A mianmari hadsereg csaknem hat hónappal a katonai puccs után hivatalosan semmisnek nyilvánította a novemberi parlamenti választások eredményét. Megállapodás született Joe Biden amerikai elnök és Musztafa al-Kádimi iraki kormányfő washingtoni találkozóján az Egyesült Államok iraki harci küldetésének hivatalos lezárásáról 2021 végén, több mint 18 évvel a katonai beavatkozás kezdetét követően. Tádzsikisztán elutasította az amerikai kérést, hogy ideiglenesen fogadja be az afgán menekülteket. Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter szerint Molotov-koktélokkal terrortámadást követtek el országa párizsi nagykövetsége ellen, és az Egyesült Államokat vádolta meg azzal, hogy erőszakot szít. Megerősítették Kuba párizsi nagykövetségének védelmét a francia hatóságok. Sikerült megtalálni és azonosítani a Miamiban júniusban összedőlt társasház romjai alatt rekedt utolsó, eltűntként számon tartott ember földi maradványait, így a halálos áldozatok végleges száma 98 - jelentette be a helyi polgármester. Robbanás történt a nyugat-németországi Leverkusenben egy vegyipari gyárban, a helyi katasztrófavédelem rendkívül veszélyesnek minősítette a történteket. A rendőrség közölte: a robbanás oka egyelőre nem ismert, egy ember életét vesztette, tizenhat munkás megsérült, négy embert eltűntként tartanak nyilván, és óriási az anyagi kár. A világörökség részévé nyilvánította az erdélyi Verespatakot és környékét az UNESCO Világörökség Bizottsága. A kormány büntető feljelentést tett a konzultációs oldalt ért informatikai támadás miatt. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópályán és Mogyoród környékén péntektől vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség azt kéri, aki teheti, tömegközlekedéssel jusson el a Forma-1 Magyar Nagydíj versenypályájához. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ásványvizet biztosít utasainak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon a MÁV-Start a hőségriasztás ideje alatt. A 19 esztendős Vas Kata Blanka negyedik helyen végzett a hegyikerékpárosok női versenyében, amelyben hármas svájci siker született. A hetedik helyen végzett a Mészáros Eszter, Péni István kettős a légpuskások vegyescsapat-versenyében a tokiói olimpián. A magyar férfi vízilabda-válogatott második csoportmérkőzésén 16:11-re legyőzte a házigazda japán csapatot a tokiói olimpián. A magyar válogatott 33:27-re kikapott a brazil csapattól a tokiói olimpia női kézilabdatornájának második fordulójában. Németh Nándor bejutott az elődöntőben 100 méter gyorson, Szabó Szebasztián a 20. helyen végzett a számban a tokiói olimpiai úszóversenyeinek előfutamaiban. Rossz váltás miatt kizárták a 4x200 méteres magyar férfi gyorsváltót a tokiói olimpia úszóversenyeinek keddi előfutamából.