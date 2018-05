Vásárhelyi számlák: tízmilliók jutottak a batidai vadászkastély tulajdonosának

Annál az egyéni vállalkozónál költött el majdnem 50 millió forintot Hódmezővásárhely korábbi, fideszes vezetése, aki egyben annak a cégnek az egyik tulajdonosa is, amely a Lázár Jánossal gyakorta hírbe hozott batidai vadászkastélyt is birtokolja - ismert, az impozáns kastélyt a politikus családi birtokai veszik körbe, ám maga Lázár tagadja, hogy bármi köze lenne a vadászkastélyhoz. A HVG.hu szerint a vállalkozó a városban több kisebb vendéglőt is üzemeltet, illetve azt az önkormányzati tulajdonú épületet is használhatja, amelyben a gazdabált szokták megrendezni.

Nem pénzzel, hanem szolgáltatással, a rendezvényhez kapcsolódó fogadás biztosításával segítettük őket (a civil szervezeteket) – ezzel magyarázta a hódmezővásárhelyi Fidesz-frakció elnöke azokat a borsos számlákat, amelyeket Márki-Zay Péter polgármester tett közzé, és amelyek a városháza reprezentációs költségeit mutatják. Hegedűs Zoltán arról írt, hogy az előző polgármester idején élénk társadalmi, művészeti élet zajlott a városban, ahol nekik kellett eleget tenniük a házigazdai teendőknek. Emellett számos civil szervezetet segítettek ki, hogy azok pogácsát és üdítőt vásárolhassanak. Hegedűs szerint ennek fényében nem voltak túlzóak a költések.

Ugyanakkor a nyilvános szerződések közül csak egyet kötöttek büfészolgáltatásra, 30 millió forint értékben – Hegedűs ezt nevezte keretszerződésnek. Ám a számlák szerint 16 hónap alatt több mint 48 millió forintot költött az önkormányzat étkeztetésre, ráadásul az említett szerződés lejárta után.