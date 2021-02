Vásárhelyi Fidesz: Márki-Zay három éve nem a várost, hanem saját magát építi

Az egész eddigi koronavírus-járvány legnehezebb két hete előtt áll az ország - közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban mindenkit arra kért, regisztráljon a koronavírus elleni oltásra és oltassa be magát. A kormány március 15-ig változatlan formában fenntartja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a járvány harmadik hulláma elérte Magyarországot, a következő két hétben a számok várhatóan romlani fognak, egyes előrejelzések szerint drámai mértékben. A baloldal oltásellenes, különösen Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció - jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve: ezzel nemcsak az ország érdekével ellentétesen cselekszenek, de az emberek életével is játszanak. 4385 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 414 514-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 120 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 672-re emelkedett. Szeretnék felgyorsítani az oltások ütemét, a cél, hogy húsvétig mindenki megkapja az oltóanyagot, aki előzetesen regisztrált rá - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. A jövő év végén megkezdődik a hazai koronavírus elleni vakcina gyártása Debrecenben - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Ahogy a múlt évben, úgy idén is elsődleges feladat a katonák számára a koronavírus-járvány elleni védekezésben való részvétel - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Jó lenne, ha a baloldal végre belátná, hogy emberéletekről van szó - mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Országszerte megemlékezéseket tartottak. A koronavírus-járvány miatt jellemzően online programok voltak. Mécsest helyezett el Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita a budapesti Terror Háza Múzeum emlékfalánál a kommunizmus áldozatainak emlékére. A kommunizmus által okozott szenvedés és a diktatúrával szembeni hősies helytállás is nemzeti identitásunk része, a hősiesség nemzeti emlékezetbe vésett mementója - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Múltunk feldolgozásához elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a történelmi folyamatokkal, megismerjük a tragédiák áldozatainak nevét és méltó módon emlékezzünk rájuk - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Mindent meg kell tenni a kommunizmus és a hasonló ideológiák terjedése ellen - írta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-oldalán. „A letűnt ideológiák utódai” visszatérésének megakadályozására szólított fel Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Gyurcsány Ferencék hataloméhsége nagyban hasonlít Rákosiékéhoz - nyilatkozta Boross Péter a Magyar Nemzetnek. A volt miniszterelnök a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából adott interjúban azt mondta: az elvtelen és alkalmatlan baloldal ma úgy támaszkodik a Nyugat támogatására, ahogy elődei hetvenöt évvel ezelőtt Sztálinéra. Szabálytalan és tisztességtelen a Demokratikus Koalíció nyugdíjasok helyzetéről szóló online konzultációjának az adatkezelése - mondta Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Jókai Mórnak a magyar irodalomban helye van, ez nem lehet vita tárgya - szögezte le Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Magyaroroszágon 96 hónapja folyamatosan emelkednek a bérek - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a KSH közlésére reagálva. A járvány elleni védekezésről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Mevlut Cavusoglu Törökország külügyminiszterével a Karmelita kolostorban. Magyarországnak a biztonságpolitikai, az egészségvédelmi, a gazdasági és az energetikai érdekei is azt követelik meg, hogy folyamatosan erősítse az együttműködését Törökországgal - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a jövőben is megvédi Magyarország és Európa határait és mindent megtesz, hogy megakadályozza nemzetközi migránsfolyosók kialakulását - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke ismét a magyar demokráciát becsmérelte, megsértve ezzel Magyarországot és a magyar embereket - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Megtartotta első ülését a bővített hatáskörű magyar-ukrán oktatási munkacsoport Kijevben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tárgyalásainak eredményeképpen. Bukaresti Táblabíróság jogerős ítélete értelmében Brassó megye önkormányzatának nem kell eltávolítania a kétnyelvű feliratot a megye Székelyföld felőli határából. Az EU állam-, illetve kormányfői videokonferencia keretében kétnapos csúcstalálkozót tartanak a koronavírus okozta világjárvány alakulásáról és az egészségügyi veszélyekre való felkészültségről, továbbá a biztonság és védelem kérdéseiről. A világon több mint 112,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 63,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A bolgár egészségügyi miniszter arra szólította fel az AstraZeneca gyógyszergyártó céget, hogy tartsa be a vállalásait, de ha erre nem képes, akkor legalább 52 800 adag oltóanyagot azonnal szállítson le, ne halassza azt március 1-jére. Horvátországban március 1-jétől kinyithatnak az éttermek és kávézók teraszai, és a zárttéri edzéseket is engedélyezik - közölte Andrej Plenkovic kormányfő. Romániában ismét növekszik a koronavírus-fertőzések üteme, az utóbbi hetekben főleg a gyermekek körében gyorsult a járvány. Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, 24 óra alatt több mint nyolcezer, az előző napinál kétezernél több új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma meghaladta a 25,5 ezret. Az eddigi legszigorúbb korlátozások bevezetését tervezi a cseh kormány. A cseh sajtóban megjelent értesülések szerint az élelmiszerboltokon, drogériákon és gyógyszertárakon kívül bezárnák az összes üzletet, a szolgáltatásokat, az iskolákat, és jelentősen korlátoznák a lakosság szabad mozgását. Romlanak a koronavírus-járvány mutatói Franciaországban, ezért az újabb variánsok fokozódó terjedésének megfékezése érdekében a hétvégén az északi Dunkerque-ben is karantén lép életbe - jelezte a francia kormány. Finnországban három hétre szigorítanak a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon, a miniszterelnök a vírusmutációk terjedésével indokolta a döntést. Brit kutatók vizsgálati eredményei szerint a lakossági antitest-vizsgálatok már egyértelműen jelzik a koronavírus elleni oltás hatékonyságát. Nikol Pasinján örmény kormányfő eltávolította tisztségéből a hadsereg vezérkari főnökét, Onik Gaszparjánt, aki előzőleg 40 magasrangú tiszttel együtt lemondásra szólította fel őt. Moszkva aggodalommal figyeli a Jerevánban zajló eseményeket, ám azokat kizárólagosan Örményország belügyének tekinti - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Mianmart irányító junta és a hadsereghez köthető vállalatok összes oldalát törölte a Facebook és az Instagram. A közösségi hálózatokat üzemeltető cég a február 1-i katonai puccsal és az azt követő erőszakhullámmal és jogsértésekkel indokolta a döntést. Oroszországnak folytatott kémkedéssel vádolnak egy férfit Németországban, a szövetségi legfőbb ügyészség szerint a vádlott a szövetségi parlament által használt ingatlanokról juttatott el adatokat az orosz katonai hírszerzésnek. A kínai külügyminisztérium szóvivője tagadta, hogy Peking végbélnyílásból vett mintavételre kötelezett amerikai diplomatákat a koronavírus-fertőzöttség kiszűrésére. Legkevesebb öt ember meghalt, hetven eltűnt egy aranybányában történt földcsuszamlásban az indonéziai Sulawesi szigetén - közölte egy helyi tisztségviselő. Tényleges életfogytiglani büntetést indítványoz az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésében az ügyészség Hassan F. szír férfi, az Iszlám Állam egykori katonája ellen - közölte a fellebbviteli főügyész. 166 oldalon mutatják be az ügyészek Czeglédy Csaba bűnszövetkezetét, amelynek eredményeként 6,3 milliárd forintot meghaladó adót csaltak el -írja a Pesti Srácok. A portál által közzétett vádiratból kiderült: Czeglédy 2011-től úgy alakította át a Humán Operátor által nyújtott szolgáltatások struktúráját, hogy elkerüljék a közterhek megfizetését. Nőket prostituáltként dolgoztató szervezet 16 tagja ellen emeltek vádat emberkereskedelem miatt - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Halálra gázolt egy gyermeket egy személygépkocsi Eperjes közelében. Súlyos jogsértések miatt azonnali hatállyal fel kellett függeszteni Pest megyében egy sertésvágóhíd működését - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Közép-Tiszán megindult a lassú apadás - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Labdarúgó Magyar Kupa: Paks - Budafok 2:4; Tállya - MTK Budapest 1:4; ZTE - Budapest Honvéd 2:1; Puskás Akadémia - Újpest 1:2; Debreceni VSC - Siófok 2:1; Szombathelyi Haladás - Kisvárda 0:1; Ferencvárosi TC - MOL Fehérvár FC 1:2 Női kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: PEAC-Pécs - VBW CEKK Cegléd 53:52; Aluinvent DVTK - UNI Győr-MÉLY-ÚT 74:71; Atomerőmű KSC Szekszárd - TFSE-MTK 85:79; Sopron Basket - Ludovika-FCSM Csata 88:53 Férfi vízilabda ob I: Metalcom Szentes - Szolnoki Dózsa 4:15