Városháza-gate: Bajnai Gordon áll Gansperger mellett

Legújabb videójában Anonymus nehezményezte, hogy a főváros vezetői nem mondják el őszintén az igazságot a Városháza tervezett eladásáról. - Ehelyett mindent és mindenkit letagadnak, és sebtében összehívott sajtótájékoztatón próbálnak előremenekülni. De minden hiába, lassan be kellene vallani a dolgokat - fogalmazott az álarcos alak, majd azt közölte: - Az igazság az, hogy a főváros jó pár ingatlanját akarta fű alatt, közvetítők révén értékesíteni. Főleg külföldi üzleti köröknek, jutalékért cserébe. A Városháza miatt legalább öt, külföldi hátterű befektetői csoporttal tárgyaltak. Erre Anonymus szerint bizonyíték is van.

RENDHAGYÓ MÓDON AZ ÁLARCOS ALAK MOST NEM HANGANYAGOT, HANEM EGY FOTÓT MUTATOTT BE, AMELYEN JÓL LÁTHATÓ, HOGY GANSPERGER GYULA BALOLDALI ÜZLETEMBER TÁRSASÁGÁBAN BAJNAI GORDON VOLT KORMÁNYFŐ ÉRKEZIK MEG VALAHOVÁ, VAGY TÁVOZIK VALAHONNAN.

A két személy közös megjelenése már csak azért is érdekes, mert az Anonymus által legutóbb nyilvánosságra hozott hangfelvételen Gansperger Gyula beszél Bajnai Gordonról.

A baloldali üzletember tudomása szerint Bajnai korábban két személyt ajánlott Karácsony Gergely figyelmébe. Az egyik Kiss Ambrus volt, a másik Tordai Csaba. Mint köztudott, előbbiből főpolgármester-helyettes lett, míg utóbbi jogi főtanácsadói posztot kapott a Városházán.

Az elmúlt napokban Karácsonyék rendre Fidesz-közeli üzletemberként emlegették Ganspergert, mégpedig arra hivatkozva, hogy két évtizeddel ezelőtt, az első Orbán-kormány idején Gansperger irányította az ÁPV Rt.-t.

KARÁCSONYÉK VÉLHETŐEN SZÁNDÉKOSAN NEM EMLÍTETTÉK MEG AZT, HOGY GANSPERGER KÉSŐBB A WALLIS RT.-BEN KERÜLT KOMOLY BEOSZTÁSBA, ÉS 2005 VÉGÉN ÉPPEN BAJNAI GORDONT VÁLTOTTA A VEZÉRIGAZGATÓI TISZTSÉGBEN. KAPCSOLATUK AZÓTA IS SZOROS, BARÁTI MARADT.

Ezek után érdemes felidézni Anonymus korábbi hangfelvételét is, amelyen Gansperger főként azt ecsetelte aprólékos részletekre is kitérve, hogy a fővárosi ingatlaneladások lebonyolításakor miként működik a "jutalékos rendszer". A baloldali üzletember lényegében ismertette a korrupciós modell működését: megtudhattuk, hogy a Berki család ott legyeskedik a telekbizniszek körül, mint ahogyan azt is, hogy Tordai Csaba "nem pénzezik", ellentétben Kiss Ambrussal, akinek anyagi előnye is származik a sötét üzletekből.

Talán nem véletlen, hogy tegnap a Nemzeti Nyomozó Iroda arról tájékoztatott, hogy a Városháza botrányos ügyleteivel összefüggésben nyomozást rendeltek el. Mint azt korábban közöltük, Budai Gyula fideszes politikus feljelentést tett a nyilvánosságra került bűncselekmény-gyanús adásvételek miatt.

