Varju László tagadja, hogy a kínai vakcina ellen nyújtottak volna be javaslatot

Letagadta a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, hogy bármilyen kínai vakcina betiltását követelő javaslatot nyújtottak volna be. Miután híradónk emlékeztette Varju Lászlót, hogy a pártja nem támogatta a Sinopharm-vakcina használatát, sőt egy javaslatot is benyújtott a betiltása érdekében, a politikus azt mondta: ez tévedés. Nem igaz, amivel az oltásellenes baloldal vádolja a kormányt, hogy a keleti vakcinákkal nem lehet utazni - mondta Menczer Tamás külügyi államtitkár. Már hat ország fogadja el a magyar védettségi igazolványt: Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Törökország és Bahrein - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Míg Magyarországon minden 4. magyar állampolgár túl van már mindkét oltáson, addig Németországban lassan halad az oltás, az embereknek alig több mint 9%-a kapta meg mindkét vakcinát. A Münchenben élő Leslie Mándoki világhírű zenész is vár még az oltásra. 905 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 793 784 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 888 főre emelkedett. Már csaknem 4,4 millió embert beoltottak, közülük 2 millió 599 ezren a második oltást is megkapták. Saját favoritjának tartja Karácsony Gergelyt az LMP, de a miniszterelnök becsmérlését elfogadhatatlannak tartja - mondta Kanász-Nagy Máté Magyarország élőben című műsorunkban. Az LMP társelnöke közölte: azt szeretnék, ha a párbeszédes politikus minél hamarabb bejelentené indulását az ellenzéki előválasztáson. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere megköszönte a magyar egészségügyben dolgozó több mint 80 ezer ápoló munkáját az ápolók nemzetközi napján. Nem maradnak le a védőoltásról azok a fiatalok sem, akik későn regisztráltak, őket is beoltják - így döntött az országos tiszti főorvos. Ez körülbelül 6000 fiatalt érint. A terhesség 36. hete előtti időszakig a második védőoltást is megkaphatják a várandós kismamák az újabb nemzetközi és hazai szakmai tapasztalatok és vélemények alapján - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Extra szabadságot kaphatnak az egészségügyi dolgozók, ha vége a koronavírus-járványnak - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Kollár Lajos. Az Emmi miniszteri főtanácsadója közölte: június végére visszaállhat a megszokott rend a kórházakban. A kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően csütörtöktől már a nem sürgős műtéteket is elvégzik. Az online regisztrációra és az internetes szavazásra is lehetőség lesz az ellenzéki pártok előválasztásán - erről állapodtak meg a Jobbik, a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum vezetői. Visszavezetné a progresszív, többkulcsos adózási rendszert a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára a jómódúaktól több adó befizetését követelné. A híradónknak nyilatkozó Boros Imre közgazdász szerint azonban ezzel nem a szegények járnának jól, a baloldal ugyanis a saját érdekei szerint használná fel az így szerzett többletbevételeket. Több mint 2500 milliárd forint juthat Magyarországnak a járvány utáni fejlesztésekre, az uniós helyreállítási alapból. A források több mint egyharmadát az egészségügyi rendszer továbbfejlesztésére fordítanák. A gazdaság-újraindítási akcióterv végrehajtásával idén újra meghaladhatja a 4 százalékot a növekedés - mondta videóüzenetében Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. A kijárási korlátozásokkal, illetve a boltzárral érintett katásoknak nem kell befizetniük a múlthavi adót, emellett több mint 30 ezer cég mentesül a munkáltatói adó alól - közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A magyar templomfelújítási program révén egyúttal városok, térségek is megújulnak, így ezek a beruházások hozzájárulnak a gazdaság újraindításához - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Magyarország csatlakozott a Pénzügyminiszterek klímavédelmi koalíciójához. A 61 országot számláló szervezet tagjai a költségvetés zöldítésével, valamint a zöld finanszírozással kapcsolatban tesznek vállalásokat. Rakétaesőt zúdított a Hamász Tel-Avivra és Izrael központi részére. Válaszul a zsidó állam légicsapásokat indított Gáza ellen. A támadásoknak több civil áldozata és sebesültje is van. A nemzetközi közösség aggodalommal figyeli a konfliktus kiéleződését. Magyarország a leghatározottabban elítéli egyes palesztin terrorszervezetek Gázából elkövetett legújabb rakétatámadásait izraeli városok ellen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A görög külügyminisztérium aggodalmát fejezte ki az izraeli területekre a palesztin Gázai övezetből kilőtt rakéták miatt, egyúttal kiállt „Izrael önvédelemhez való joga” mellett. Donald Trump előző amerikai elnök szerint a világ erőszakosabbá és instabilabbá vált Joe Biden jelenlegi amerikai elnök kormányzatának Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt, mivel szerinte az Egyesült Államoknak mindig Izrael oldalán kell állnia. Már több mint 159 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3 milliót, a gyógyultaké pedig a 95 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Montenegró eltörölte az éjszakai kijárási tilalmat, Észak-Macedónia pedig ismét engedélyezte a nyilvános eseményeket és megnyitotta a sportközpontokat a koronavírus-fertőzöttek számának jelentős csökkenése miatt. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy négy és félezer új beteget és több mint 350 elhunytat jegyeztek fel, mindkét szám az előző napinak több mint a duplája. WHO: A világ 44 országában azonosították a vírus indiai változatát, ezt a vírusvariáns India után a legnagyobb számban Nagy-Britanniában mutatták ki. A Pfizer/BioNTech-vakcina hatékonyan véd a vírus mutánsai ellen is – áll a Jokohamai Egyetem tanulmányában. Ingyenes lesz az amerikai lakosság számára a koronavírus elleni emlékeztető oltás, amennyiben szükség lesz rá - jelentette be David Kessler, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának egyik vezetője. Caj Jing-ven tajvani elnök nyugalomra intette a lakosságot, miután a szigeten az eddigieknél több, 16 újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a nap folyamán. A választott politikusokból és puccsellenes aktivistákból álló, úgynevezett mianmari nemzeti egységkormány arra kérte a katonákat, hogy dezertáljanak a „lakosságot brutálisan elnyomó hadseregből”. Legkevesebb 42 ember halt meg, és 168-an tűntek el eddig a kolumbiai tüntetések során, amelyek április 28-án kezdődtek egy vitatott adóreform miatt. A vádlottak meghallgatásával és a helyszínen készített felvételek megtekintésével folytatódott a Momentum elnökének a pere. Az ügyészség csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolja Fekete-Győr Andrást. Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy túronyi férfit, aki két idős embert gyilkolt meg 2016-ban és 2017-ben. Eloltották a jánossomorjai hulladéktelepen keletkezett tüzet. Mintegy ezerötszáz négyzetméteren még füstölés, izzás tapasztalható. Bodonyi András második lett előfutamában, így egyből bekerült a csütörtöki döntőbe kenu egyes 1000 méteren az európai olimpiai pótkvalifikációs kajak-kenu versenyen. A Kisvárdánál, amely a labdarúgó OTP Bank Ligában az ötödik helyen végzett, nem hosszabbították meg Supka Attila vezetőedző szezon végén lejáró szerződését. A Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszán Valter Attila hatodikként ért célba, ezzel az összetett ötödik helyére lépett előre és átvette a legjobb 25 éven aluli versenyzőnek járó fehér trikót.