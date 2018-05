Varju: „A nemzeti vagyont ilyen emberre nem lehet bízni”

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS 5.50-TÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6.30 - MÉG KI SEM NEVEZTÉK, MÁRIS LEMONDATNÁK AZ ÚJ MINISZTERT. - VENDÉG: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK. 6.40 - NE A MAGYAR EMBEREKET BÜNTESSE. - VENDÉG: BÕSZ ANETT MEGVÁLASZTOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MLP. 8.30 - A PERONON: GYÖNGYÖSI MÁRTON ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK ORBÁN VIKTOR: KÉSZEN ÁLLUNK MEGTÁRGYALNI A BRÜSSZELI JAVASLATOT A JOGÁLLAMI FELTÉTELEKRÕL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: FIKCIÓNAK KELL TEKINTENI AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK JOGÁLLAMISÁGHOZ KÖTÉSÉT, A KRITÉRIUMOK ELLENTÉTESEK LENNÉNEK AZ UNIÓS SZERZÕDÉSEKKEL. GULYÁS GERGELY: EDDIG NEM KERÜLT NAPIRENDRE A FIDESZBEN A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTALAKÍTÁSA. MEGALAKULT A FIDESZ PARLAMENTI FRAKCIÓJA, FRAKCIÓVEZETÕNEK KOCSIS MÁTÉT VÁLASZTOTTÁK. MEGALAKULT A JOBBIK PARLAMENTI KÉPVISELÕCSOPORTJA IS, FRAKCIÓVEZETÕNEK GYÖNGYÖSI MÁRTONT VÁLASZTOTTÁK. JOBBIK: HA A MAGYAR KORMÁNY TART ATTÓL, HOGY ELZÁRJÁK AZ UNIÓS CSAPOKAT, AKKOR CSATLAKOZZON AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. MÁR HÉTFÕ ESTE, A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT EGY NAPPAL TELJESEN LEZÁRJÁK A KOSSUTH TERET - 444. KORDONT BONTANAK A JOBBIKOS KÉPVISELÕK A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPJÁN. FIDESZ: NEM HASONLÍTHATÓ ÖSSZE A 2007-ES FIDESZES KORDONBONTÁS A JOBBIK ÁLTAL MEGHIRDETETT AKCIÓVAL. SZÁZMILLIÓS ADÓHÁTRALÉKKAL ELTÛNT CÉGEK MÛKÖDTEK AZ ÚJ FEJLESZTÉSI MINISZTER RÓZSADOMBI LAKÁSÁN G7.HU. A DK ELLENZI AZ ÚJ FEJLESZTÉSI MINISZTER, BÁRTFAI-MAGER ANDREA KINEVEZÉSÉT. A REFORMÁTUS LELKÉSZ, HÖRCSIK RICHÁRD FIDESZES KÉPVISELÕ IS UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÉPÍTHETETT VENDÉGHÁZAT, AMIT SAJÁT ROKONSÁGA HASZNÁL. 163 MILLIÓ FORINTOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL INDÍTHAT ÚJ LAPOT MÉSZÁROS LÕRINC MÉDIABIRODALMA. EDDIG 8 EZREN ÍRTÁK ALÁ A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKEN BEHARANGOZOTT PETÍCIÓT A FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁÉRT. BELGA MINISZTERELNÖK: A JOGÁLLAMISÁG VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÚJ UNIÓS MECHANIZMUST KELL BEVEZETNI. AZ UNIÓS BÍRÓSÁGI DÖNTÉSEK VÉGRE NEM HAJTÁSA IS AZ UNIÓS KIFIZETÉSEK FELFÜGGESZTÉSÉHEZ VEZETHETNE A 2020 UTÁNI KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSBAN. EURÓPAI PARLAMENT: A TAGÁLLAMOKNAK BIZTONSÁGOS JOGI KÖRNYEZETET KELL LÉTREHOZNIUK AZ ÚJSÁGÍRÓK SZÁMÁRA. 170 SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ ÍRTA ALÁ AZT A NYILATKOZATOT, MELYBEN NYUGTALANÍTÓNAK TARTJÁK A SZLOVÁK KÖZMÉDIA VEZETÉSÉNEK LÉPÉSEIT. TÖBB SZÁZ RENDÕR TARTOTT RAZZIÁT EGY MENEDÉKKÉRÕKET BEFOGADÓ NÉMETORSZÁGI SZÁLLÁSON. AZ ENSZ FÕTITKÁRA ÓVA INTETT AZ ATOMALKU FELMONDÁSÁTÓL. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IZRAELI BIZONYÍTÉK, MELY SZERINT IRÁN TOVÁBBRA IS NUKLEÁRIS FEGYVERT ÁLLÍT ELÕ, EGY KORÁBBI VIZSGÁLATRA VONATKOZHAT. NYOLC KÜLFÖLDI DZSIHADISTÁT ÍTÉLT ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A BAGDADI BÜNTETÕBÍRÓSÁG IRAKBAN. NIKOL PASINJÁN ELLENZÉKI VEZETÕT AZ ÖRMÉNY TÖRVÉNYHOZÁS ÚJRA MINISZTERELNÖK-JELÖLTNEK VÁLASZTOTTA. ÕRIZETBE VETTÉK VENEZUELÁBAN AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB MAGÁNBANKJÁNAK SZÁMÍTÓ BANESCO PÉNZINTÉZET 11 VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕJÉT. SZÍVROHAMBAN HALHATOTT MEG EGY FÉRFI, MIALATT A BOSSZÚÁLLÓK CÍMÛ FILMET NÉZTE EGY INDIAI MOZIBAN BLIKK. TIZENHÁROM EMBER REKEDT A MÉLYBEN EGY DÉL-AFRIKAI ARANYBÁNYÁBAN EGY FALOMLÁS MIATT. HAJÓ ELLENI ROBOTREPÜLÕGÉPEKET ÉS RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT KÍNA A DÉL-KÍNAI-TENGEREN TALÁLHATÓ HÁROM HELYÕRSÉGÉRE. KANNIBÁLNAK NEVEZTE MAGÁT AZ OSZTRÁK FÉRFI, AKI A FERTÕ-TÓBA REJTETTE EGY FIATAL SZLOVÁK NÕ HOLTTESTÉNEK DARABJAIT 444. RÁBORULT EGY EMELÕKOSARAS TÛZOLTÓAUTÓ EGY KISBUSZRA BUDAPESTEN, A KISBUSZBAN EGY EMBER MEGHALT. KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M1-M7-ES AUTÓPÁLYA BUDAPESTI KIVEZETÕ SZAKASZÁN, EGY EMBER MEGHALT. EGY KAMION ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 44-ES FÕÚTON, LAKITELEKNÉL, A BALESETBEN EGY EMBER MEGHALT. RÁTÁMADT EGY FIATAL NÕRE, ÉS SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZOTT EGY PITBULL A CSONGRÁD MEGYEI MINDSZENTEN. BLIKK.