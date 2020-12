Várhatóan idén is többet költenek a családok decemberben

6697 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 250 278-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 162 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 5868-ra emelkedett. Bár a napi fertőzésszám tartósan magas, remélhetőleg hamarosan tetőzik a járvány - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: nem nő hatványozottan a koronavírussal fertőzöttek száma. Kaposváron a teljes alapbérüket megkapják azok a bölcsődei és óvodai dolgozók, akik ugyan nem fertőződtek meg koronavírussal, de kontakt-személyként mégsem mehetnek be dolgozni munkahelyükre. Erről a település polgármestere döntött. Karácsony Gergely főpolgármester csupán eszköznek és ugródeszkának tekinti jelenlegi pozícióját, mert miniszterelnök-jelölt szeretne lenni - ezt jelentette ki a Fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Fürjes Balázs elmondta, Karácsony Gergely megválasztása előtt megígérte a budapestieknek, hogy lemond pártelnöki tisztségéről, azonban ezt az ígéretét is megszegte. Cinikus, hogy a főpolgármester a nyertes céghez köthető Leisztinger Tamás korábbi élettársával, Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettessel vizsgáltatja ki a BKV buszbérlési botrányát - jelentette ki a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Újabb hétmillió forint külföldi támogatást kapott Dobrev Klára a Facebookos videókampányára - derítette ki az Origo a közösségi oldalon elérhető adatok alapján. Átadták a Városligetben a Múzeum Mélygarázst és a felette kialakított promenádot, amely a Liget Budapest Projekt részeként valósult meg. Az OECD 37 országa közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű az adóteher-csökkentés tavaly, 1,7 százalékos - tájékoztat Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 2015-ös migránsválság óta a Soros-terv megvalósítása zajlik Európában - hangsúlyozta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Kovács Zoltán elmondta: amikor az úgynevezett jogállamisági feltételekről van szó, gyakorlatilag az köszön vissza, amit Soros György 2015-ben javasolt. Vagyis, hogy büntessék a migrációt elutasító országokat. Romániában parlamenti választásokat rendeznek, amelyeken a kétkamarás parlament képviselői, illetve szenátori mandátumairól dönt az ország csaknem 19 millió szavazópolgára megyei pártlistás arányos választási rendszerben. A Momentum ezúttal is a román testvérpártját támogatja az RMDSZ helyett. Dan Barna, az USR PLUS elnöke adott interjút az Azonnalinak, melyből kiderült: Fekete-Győr Andrásék a mai parlamenti választáson is román testvérpártjuk mellé állnak, ahogyan ezt tették a romániai önkormányzati választás kampányában is. Az erős magyar képviseletre szavazott a romániai parlamenti választásokon Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Az erdélyi megyék többségében az országos átlagnál kisebb arányban járultak az urnákhoz a választópolgárok délelőtt a romániai parlamenti választásokon, az első órákban a sereghajtók között voltak a székelyföldi megyék. Átlépte a 66,5 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 1,5 millió, a gyógyultaké 42,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon. Nem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, vasárnapra is több mint 11 500 új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, és ismét nőtt az aktív betegek száma. Összeomolhat a szerbiai egészségügyi rendszer, ha a téli ünnepekre több tízezer vendégmunkás tér haza Nyugat-Európából, és behurcolja a koronavírust az országba, ahol már így is hétezer körüli a napi új fertőzöttek száma. Romlott valamelyest a járványhelyzet a hét végén Csehországban. Tovább szigorítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat Bajorországban. Hétmillió embert kell beoltani Moszkvában a Covid-19 terjedése elleni küzdelem keretében - jelentette ki az orosz főváros polgármestere. Az Oroszországban egy nap alatt kimutatott új fertőzöttek száma szombaton először haladta meg a 29 ezret. Donald Trump amerikai elnök Georgiába utazott, hogy az államban január 5-én tartandó szenátorválasztás két republikánus jelöltje mellett kampányoljon. A gyűlésen Trump leszögezte: folytatni fogja a jogi harcot a szerinte elcsalt elnökválasztás eredményének megfordításáért. Afganisztánban kötelező lesz mecsetben tanulni az általános iskola első három évében, hogy a kormány terve szerint „erőteljes iszlám identitással” vértezzék fel a diákokat. Izraelben ismét Benjámin Netanjahu miniszterelnök ellen tüntettek tegnap, több tucat tiltakozót letartóztattak. Már 24. hete tartanak minden szombaton tüntetést Netanjahu lemondását követelve. A kormány azonnali lemondását, a parlament feloszlatását és új választások megtartását követelte Maia Sandu újonnan megválasztott államfő a Chisinauban tartott ellenzéki tüntetésen. Több mint háromszáz embert vettek őrizetbe vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök távozását követelő újabb tüntetéseken a fehérorosz fővárosban, Minszkben. A nagyobb ellenzéki pártok bojkottja mellett megkezdődött Venezuelában a parlamenti választás, amelynek eredményeképp várhatóan az ellenzék kezéből a Nicolás Maduro elnök vezette Szocialista Párthoz kerül a törvényhozás feletti ellenőrzés is. Őrizetbe vették Indonézia szociális ügyekért felelős miniszterét, aki a gyanú szerint 1,2 millió dollárt (355 millió forintot) sikkasztott el egy, a koronavírus-járvány okozta károk enyhítésére létrehozott segélyalapból. Elfogtak egy lengyel embercsempészt, aki 36 szír férfit szállított kisteherautóján szombaton éjjel az M7 autópályán. A MÁV-Start 66 új testkamerát szerzett be, így már 174 támogatja a jegyvizsgálók munkáját. Hétfő este 21.30-tól kedd hajnalig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbuszok járnak - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Női kézilabda Eb: Magyarország-Szerbia 38:26 Hosszú Katinka úgy döntött, hogy nem vesz részt az úszók jövő heti országos bajnokságán. A háromszoros olimpiai bajnok közösségi oldalán közölte: az olimpiára való felkészüléséhez most edzésekre van szüksége, így idén nem vesz részt az ob-n. Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd FC-MTK Budapest 2:2 Jégkorong Erste Liga: Titánok-Opten Vasas HC 4:3 A cseh Leo Gudas lett a jégkorong Erste Ligában sereghajtó Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzője.