Várhatóan 2018-ban sem lesz hiány parlamenti rendbontásból

„Gyere ki, úgy nyakon ba**lak, hogy leszáll a fejed” – a jobbikos Szilágyi Györgynek a havi fizetésébe került ez a kiszólás. Párttársa szerint, bár jogos volt a megrovás, nem ilyen szigorú a házelnök, ha kormánypárti politikusokról van szó.

„Kormánypárti képviselők részéről többször előfordult, hasonló kifejezés csak annak nem lett következménye – jegyezte meg Farkas Gergő. – Mert éppen a gyorsíró nem hallotta meg azt, vagy a tévéközvetítésbe nem hallatszott bele az a mondat. De attól még előfordulnak ezek” – tette hozzá a Jobbik frakcióvezető-helyettese.

Nem kímélte a házelnök az LMP-s képviselőket sem, akik Németh Szilárd parlamenti felszólalását zavarták meg. 430 ezer forintjukba kerültek a „hazudik” feliratú papírok felmutatása.

„Arról nincs tudomásunk, hogy Kövér László házelnök mire fordíttatja ezt az összeget. Azt azért kívánatosnak tartanánk, hogy ha már ilyen büntetésben részesülnek a képviselők, akkor valamilyen jótékonysági összegre kéne felhasználni az összeget. De rendre tiltakozunk a büntetések ellen, mert elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy az ellenzéki pártok nem fejezhetik ki méltó körülmények között a véleményüket” – nyilatkozta Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője.

A szocialisták sem úszták meg 2017-et házelnöki bírság nélkül, ők „Ne írd alá, János!” feliratú táblával tiltakoztak a parlamentben a CEU-val kapcsolatos törvénymódosítás miatt

„Én is egyszer áldozata voltam a kövéri inkvizíciónak, akkor, amikor feltartottuk a táblát, hogy Ne írd alá, János! – mondjuk én nem tartottam fel semmit, csak egy felkiáltójelet, de ez is bánta a tiszteletdíjam egy jelentős részét. A strasbourgi bírósághoz fordultam. Ezt én úgy tekintem, mint egy takarékbetétet, és meggyőződésem, hogy egy parlamenti képviselőt, akkor sem, ha demonstrál valamit, és egy felkiáltójelet tart a magasba, nem lehet korlátozni. Nincs olyan házszabályi passzus egyébként, amelyik ezt alátámasztaná. Bármit is gondol erről Kövér László” – reagált Korózs Lajos országgyűlési képviselő.

A strasbourgi bírósághoz fordult Kövér László bírságolási gyakorlata miatt a Párbeszéd képviselője, Szabó Tímea is. Ő már halmozott visszaesőnek számít sorozatos akciói miatt. Legemlékezetesebb rendzavarásáért 200 ezer forintos bírságot kapott, mikor Áder János beiktatásán egy bajszos marionett-fabábut mutatott fel.

„Ebből is látszik, hogy semmilyen visszatartó ereje nincsen, minden jogot elvettek a magyar emberektől is és az ellenzéki képviselőktől is, hogy mi érdemben bele tudjuk szólni a jogalkotásba. Tehát nem kell csodálkozni, ha képviselők idén is ilyen eszközökhöz folyamodnak” – ígérte a Párbeszéd társelnöke.

Kövér László 2012-ben és 2013-ban kiszabott bírságai miatt egyébként párbeszédes és LMP-s politikusok ügye már megjárta az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely tavaly jogerősen kimondta, hogy sérült az érintett ellenzéki politikusok szabad véleménynyilvánítási joga, és ezért kártérítést ítélt meg nekik.