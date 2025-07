Vargha Tamás: Magyarországnak utat kell mutatnia a keresztény Európa számára + videó

Megosztás itt:

Vargha Tamás: "Feladatunk ma is világos, ahogy évszázadokon át Európa védőbástyájaként mutattuk az utat, úgy ma is utat kell mutatnunk a keresztény Európa számára. Ez az út pedig nem lehet más, mint a béke útja. Történelmünk tanítja azonban, hogy mindig lesznek olyanok, akik a könnyebb utat, a megalkuvást keresik, láttuk, hogy a világra szóló diadal után sok-sok esztendővel ez okozta Nándorfehérvár elestét is."