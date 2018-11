Varga Mihály: Nekünk megadatott, amiért 1956 hősei harcoltak

2018. NOVEMBER 4., VASÁRNAP ORSZÁGSZERTE MEGEMLÉKEZÉSEKET, KOSZORÚZÁST TARTANAK AZ 1956-OS FORRADALOM LEVERÉSÉNEK ÉS A SZOVJET CSAPATOK BEVONULÁSÁNAK 62. ÉVFORDULÓJÁN. A TERROR HÁZA MÚZEUMNÁL, A HÕSÖK FALÁNÁL EGÉSZ NAP GYERTYAGYÚJTÁSSAL TISZTELEGNEK AZ ÁLDOZATOK ELÕTT. VARGA MIHÁLY: NEKÜNK MEGADATOTT, AMIÉRT 1956 HÕSEI HARCOLTAK, HISZEN ÕK SZUVERÉN, ÖNÁLLÓ ÉS SZABAD MAGYARORSZÁGOT AKARTAK. AZONNALI HATÁLLYAL MEGVONTA A ZÖLD HÍD KFT. SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYÉT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT. AZ INDOKLÁS SZERINT A ZÖLD HÍD NEM ALKALMAS A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRE. JOBBIK: 2010-BEN ELINDULT A KÁDÁR-RENDSZER RESTAURÁCIÓJA ÉS TOVÁBBRA IS VOLT KOMMUNISTÁK IRÁNYÍTJÁK AZ ORSZÁGOT. ÚJRAINDUL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM, LEHET PÁLYÁZNI A HÁZTARTÁSI NAGYGÉPEK CSERÉJÉRE. JÖVÕRE IS ELÉRHETÕK MARADNAK A LEGNÉPSZERÛBB KAFETÉRIAELEMEK A BDO MAGYARORSZÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ ELEMZÉSE SZERINT. ÖTVENSZERES ELTÉRÉS IS LEHET A SÍRHELYÁRAK KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON A TEMETÉS HELYSZÍNÉTÕL FÜGGÕEN. KÉT IPOLY-HÍD ÉPÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN: DRÉGELYPALÁNK ÉS IPOLYHIDVÉG, VALAMINT ÕRHALOM ÉS IPOLYVARBÓ KÖZÖTT. 40 MRD FT-OT FORDÍT A KORMÁNY A FIATALOK ÉS AZ ÁLLÁSKERESÕK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁRA MAGYAR KÖZLÖNY. NAK: DECEMBER VÉGÉIG KELL BEJELENTENI A 2500 NM-NÉL NAGYOBB GYÜMÖLCSÖSÖKET, A HATÁRIDÕ ELMULASZTÁSA 50 EZRES BÍRSÁGGAL JÁRHAT. HAVI 40 EZER FT-IG IGÉNYELHETNÉNEK A SZÜLÕK BÖLCSÕDEI TÁMOGATÁST, HA VISSZAMENNEK DOLGOZNI HVG.HU. A MAGYAR SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG KEZDEMÉNYEZTE A KÖZSZOLGÁLATI VÁLLALATOK KONZULTÁCIÓS FÓRUMÁNAK ÖSSZEHÍVÁSÁT A BÉREK ÉS A KAFETÉRIA ÜGYÉBEN 24.HU. AZ ÉRDEKKÉPVISELETEK ÁTLAGOSAN 15%-OS BÉREMELÉST AKARNAK ÚGY, HOGY A KAFETÉRIA MIATT SE ÉRJE VESZTESÉG A DOLGOZÓKAT. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÍNÁBA UTAZIK A NOVEMBER 5-ÉN SANGHAJBAN MEGNYÍLÓ ELSÕ KÍNAI NEMZETKÖZI IMPORT EXPO ESEMÉNYEIRE. A MAGYAR KORMÁNY MANFRED WEBER JELÖLTSÉGÉT TÁMOGATJA AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI POSZTJÁRA KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT. DONALD TRUMPHOZ ÉS THERESA MAYHEZ FORDULT SEGÍTSÉGÉRT A PAKISZTÁNBAN ISTENKÁROMLÁS VÁDJÁVAL HALÁLRA ÍTÉLT NÕ FÉRJE. JAPÁN, KANADA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK RÉSZVÉTELÉVEL NAGYSZABÁSÚ HADITENGERÉSZETI GYAKORLAT KEZDÕDÖTT JAPÁN PARTJAINÁL. 70 BRIT ÜZLETI VEZETÕ KÖZÖS LEVÉLBEN KÖVETEL NÉPSZAVAZÁST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL THE SUNDAY TIMES. EGY FELMÉRÉS SZERINT MARINE LE PEN PÁRTJA MEGELÕZTE A FRANCIA KORMÁNYPÁRTOT MTI. BEISMERTE AZ EGYIK NÕ, HOGY HAMISAN VÁDOLTA SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL BRETT KAVANAUGH AMERIKAI KONZERVATÍV FÕBÍRÓT. MAGYAR KERESKEDELMI KÖZPONTOT NYITOTT SZIJJÁRTÓ PÉTER SANGHAJBAN. TÍZ EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY CSALÁD 9 TAGJA A PALERMO TÉRSÉGÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN, KÉT EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. MEGKEZDÕDÖTT A LENGYEL HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK MÁSODIK FORDULÓJA. EU: AZ E-KERESKEDÕK DECEMBERTÕL NEM ALKALMAZHATNAK TAGORSZÁGONKÉNT ELTÉRÕ ÁRAT, FELTÉTELEKET. BÉKEKONFERENCIÁT TARTANAK MOSZKVÁBAN AZ AFGANISZTÁNI HÁBORÚS FELEK RÉSZVÉTELÉVEL A JÖVÕ HÉTEN. PHENJAN ATOMFEGYVER-FEJLESZTÉSEI FELÚJÍTÁSÁVAL FENYEGETÕZIK AZ AMERIKAI SZANKCIÓK MIATT. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK TÛZPÁRBAJBAN MEGÖLTEK 19 ISZLAMISTA SZÉLSÕSÉGEST. KÖZTÜK AZOKAT IS, AKIK ELKÖVETTÉK A KOPT KERESZTÉNY ZARÁNDOKOK ELLENI GYILKOS MERÉNYLETET. KÉT EMBERT MEGÖLT, ÖTÖT MEGSEBESÍTETT, MAJD ÖNMAGÁT IS AGYONLÕTTE EGY FÉRFI EGY JÓGASTÚDIÓBAN FLORIDA FÕVÁROSÁBAN. ALI HAMENEI: WASHINGTON AZ ISZLÁM FORRADALOM ÓTA MINDMÁIG NEM TUDTA HELYREÁLLÍTANI HATALMÁT IRÁN FELETT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ CEGLÉDNÉL A 4-ES FÕÚTON, EGY EMBER MEGHALT, AZ ÚT ÉRINTETT SZAKASZÁT LEZÁRTÁK POLICE.HU. HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT APAFA ÉS DEBRECEN KÖZÖTT, A KÉT ÁLLOMÁS KÖZÖTT A VONATOK CSAK AZ EGYIK VÁGÁNYON KÖZLEKEDHETNEK. TÖBB MINT FÉL KG KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK EGY CSEPELI DÍLER LAKÁSÁN, A FÉRFIT ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK. KIEMELTÉK CSALÁDJÁBÓL A GYANÚ SZERINT MEGERÕSZAKOLT CEGLÉDI KISLÁNYT BORS. MÁVINFORM: NOVEMBER 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A VONATOK.