Varga Mihály: már 3000 milliárd forint összegű magyar állampapír pluszt adtak el

Le kell mondania a kispesti polgármesternek, akár tudott a visszaélésekről, akár nem - jelentette ki Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy számos 19. kerületi beruházást vizsgált meg és szinte kivétel nélkül visszaélésekre utaló nyomokat talált. A V4-ek baloldali főpolgármestereivel lobbizna közösen támogatásokért Brüsszelnél Karácsony Gergely - ezt írta a Magyar Nemzet. A napilap szerint jelenleg erre nincsen mód, így az ellenzéki vezetésű városoknak a nemzeti kormányokkal kell egyezkedniük. Egymilliós alapbérrel kezdi meg a munkát Kálmán Olga, aki korábban ugyan alkalmatlannak látta Karácsony Gergelyt a főváros vezetésére, ám a jövőben mint kulturális tanácsadó segíti majd a főpolgármester munkáját – írta a Ripost. A lap által közölt munkaszerződéséből az is kiderül, hogy Gyurcsány volt főpolgármester-jelöltjének megbízása öt évre szól, de ha korábban távozni kényszerül, akkor is garantáltan megkapja a 2024-ig járó fizetségét, azaz a hatvanmillió forintot. Vidéken is tisztogatásba kezdett a baloldal - állítja a Magyar Nemzet. A lap arról írt, hogy Hódmezővásárhelyen egyetlen tollvonással leváltották az önkormányzati intézmények igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságát. Nagykanizsán pedig tizenegy cégvezetőből nyolcat menesztett a baloldali többség és súlyosan korlátozzák a fideszes polgármester jogköreit is. Még mindig nem fizették ki a nyugdíjasoknak járó támogatásokat Egerben - állítja a helyi Fidesz frakcióvezetője. Mást mond az ellenzék és mást tesz - mondta a Fidesz országgyűlési képviselője. Bajkai István emlékeztetett: a bírák illetményemelését egyetlen ellenzéki képviselő sem támogatja, pedig az elmúlt években ezt hangosan követelték. A város önkormányzata nyáron döntött arról, hogy szeptembertől minden 65 év feletti nyugdíjas ötezer forint támogatásban részesül, de Oroján Sándor szerint a jelenlegi ellenzéki városvezetés még sok idősnek tartozik a pénzzel. Az egész magyar tudományos élet jelentősen profitálhat az Oroszországgal közösen indított űrkutatási programból - jelentette ki az űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Magyar Nemzetnek. Ferencz Orsolya hangsúlyozta: az együttműködés Magyarországnak az űrtechnológia terén elért kiemelkedő eredményeinek az elismerése. A kormány idén 65 milliárd forinttal segítette az ötezres lélekszám alatti településeken az életminőség javítását a Magyar falu program erre a célra szolgáló alprogramján keresztül - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A mai naptól elérhető az a honlap, ahol megtalálhatóak azok a külföldi nyelviskolák és kurzuskínálatok, ahova a magyar diákok jelentkezhetnek - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta: összesen 140 ezer tanulónak lesz lehetősége, hogy két hetet töltsön egy olyan országban, amelynek nyelvét tanulja. Kétszer, 3 és 5 éves korban mérik fel a gyermekek képességeit, így derül ki, hogy ki alkalmas az iskolakezdésre - mondta el Mosányi Emőke, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója az M1-en. Huszonnyolc altató- és lélegeztetőgépet kapott az Állami Egészségügyi Ellátó Központ támogatásának köszönhetően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház több tagkórháza. Hat elektromos autót kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 75 millió forintos támogatásából vásárolt autókat Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára adta át Budapesten. Az informatikát a fogyatékosságügy szolgálatába állítva olyan segítséget lehet nyújtani, amilyet korábban nem - mondta Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Szintet lépett a magyar állampapír plusz értékesítése, az eladott mennyiség átlépte a 3000 milliárd forintos határt - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Kína veszélyforrás és inspiráló versenytárs is a NATO számára - jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Európának érdeke, hogy versenyképessége javításához minél szorosabb technológiai beruházási és gazdasági együttműködést alakítson ki Ázsiával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Hszü Ning-senggel, a Fudan Egyetem elnökével egyetértési nyilatkozatot írt alá Sanghajban. A dokumentumban a felek megerősítik közös érdekeltségüket az intézmény budapesti campusának létrehozásában. Nincs ellentmondás abban, hogy Vlagyiszlav Szurkov elnöki tanácsadó, aki tanácsadóként volt jelen a normandiai négyek párizsi csúcstalálkozóján, részt vett a Donyec-medencei Önkéntesek Szövetségének tanácskozásán is - jelentette ki a Kreml szóvivője. Az európai energiabiztonság szavatolásának aktuális kérdéseiről, egyebek között az orosz gáz 2020. január 1-je utáni, Ukrajnán keresztüli tranzitjáról és az Északi Áramlat 2 projekt megvalósításáról tárgyalt telefonon az orosz elnök és a német kancellár. A moszkvai közlemény szerint Putyin és Merkel kedvezően értékelte a „normandiai négyek” - Oroszország, Ukrajna, Németország és Franciaország - múlt hétfői párizsi csúcstalálkozójának eredményeit. A szankciók és a rosszhiszemű konkurencia ellenére megerősödött Oroszország pozíciója a nemzetközi fegyverpiacon - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a külföldi haditechnikai együttműködésért felelős bizottság moszkvai tanácskozásán. Az igazság kiderítését és a bűnösök felelősségre vonását sürgette Klaus Iohannis román államfő a kommunista diktatúrát megdöntő, több mint 1100 áldozatot követelő 1989. decemberi romániai forradalom ügyében. Közel egymilliárd euróval segíti a Dél-Olaszország legnagyobb pénzintézeteként ismert Banca Popolare di Barit a római kormány. Nem rajzolódott ki kompromisszum Franciaországban a kormány és a nyugdíjreform ellen sztrájkoló szakszervezetek között, a patthelyzet miatt akár az év végi ünnepek alatt is folytatódhat a vasúti és a városi közösségi közlekedést lebénító munkabeszüntetés. Törökország kész bármilyen katonai segítséget megadni Tripolinak, miután Ankara biztonsági megállapodást kötött a nemzetközileg elismert líbiai kormánnyal - szögezte le Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az Egyesült Államok legfontosabb közel-keleti légi bázisa, a dél-törökországi Incirlik légi támaszpont bezárásával fenyegetett a török elnök arra az esetre, ha Washington büntetőintézkedéseket vezet be hazája ellen. Hét férfi holttestére bukkantak brazil katonai rendőrök egy gépkocsiban, Rio de Janeiro állam egyik városában. Tüntetők ismét összecsaptak a rohamrendőrökkel Bejrútban, az összetűzésekben többtucatnyian megsérültek, helyszíni jelentések szerint könnygázfelhő borította be a parlament környékét a libanoni főváros központjában. Tízezrek vonultak az utcákra számos indiai városban, órákkal azután, hogy az állampolgársági törvény módosításáról szóló jogszabály ellen tüntetők és rendőrök sebesültek meg, miután erőszakba torkolltak az egyetemi kampuszokon tartott tiltakozások. A kínai kormány szilárdan támogatja a hongkongi vezetést az utóbbi elleni tüntetéshullám kitartása és a különleges közigazgatású terület gazdasági teljesítményének romlása ellenére - jelentette ki Li Ko-csiang kínai miniszterelnök. Közegészségügyi vészhelyzet kihirdetését kéri Sydneyben és térségében az ausztrál kormánytól huszonöt, orvosokat és más egészségügyi dolgozókat tömörítő szervezet a hetek óta tartó bozóttüzek okozta súlyos légszennyezettség miatt. Jogerősen öt és fél évre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a nőt, aki három éve Zuglóban kokain befolyása alatt halálra gázolt egy 85 éves férfit. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki a rendőrök azt a férfit, aki gáz-riasztófegyverrel többször rálőtt egy másik férfire vasárnap Bátaszéken - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Csalás és sikkasztás miatt négy év két hónap börtönre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt, társa két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott. A rendőrök 285 határsértővel szemben intézkedtek péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Letartóztatta a májusi dunai hajóbaleset ügyében megvádolt ukrán hajóskapitányt a Pesti Központi Kerületi Bíróság - közölte a fővárosi főügyész. Kiengedték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetből a Kun-Mediátor-ügy vádlottját, akinek megszűnt a letartóztatása. Tűz ütött ki egy somoskőújfalui családi házban, egy férfi meghalt. Már ezen a héten nagyobb forgalomra kell számítani az utakon a közelgő ünnepek miatt, különösen az M1-es és az M5-ös autópályán, valamint az M0-s autóúton - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A magyar csapat kiemelkedően szerepelve, a második helyen végzett a női kardozók Salt Lake Cityben rendezett világkupaversenyén, amelyet követően olimpiai kvótás helyen áll a világranglistán. Osztrák jégkorongliga: EC Red Bull Salzburg (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 2:5