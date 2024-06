Varga Mihály: Magyarország élen jár a gazdaságfehérítésben az uniós országok között

A gazdaságfehérítő intézkedésekből több ország is átvett megoldásokat. Példaként említette Lengyelországot, amely 2017-ben a magyar ekáer mintájára egy hasonló rendszert vezetett be.

A miniszter közölte: a kormány a 2010-es gazdaságpolitikai fordulat jegyében átalakította az adórendszert és a munkát terhelő adózásról fogyasztási típusú adókra helyezte a hangsúlyt. A kormányzati álláspont abban is változatlan, hogy nem növelni kell az adókat, hanem a beszedés hatékonyságát javítani, amely teret nyit az adók csökkentésének; az alacsonyabb terhek és vonzó adókörnyezet pedig a gazdaság fehérítésével jár, amely a növekedéshez is hozzájárul - hangsúlyozta.

