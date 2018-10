Varga Mihály: Magyarország egyre versenyképesebb

A pénzügyminiszter emlékeztetett: a gazdasági növekedés a költségvetés benyújtásakor vártnál 1 százalékkal nagyobb, 4,1 százalékos lett. A pénzügyminiszter hozzátette, hogy a World Economic Forum által összeállított versenyképességi listán Magyarország a mért 140 országból 60.-ról a 48. helyre javított, ami szintén pozitív visszajelzés.

A változás részben azért is következett be, mert olyan szempontokat is figyelembe vettek amit mi már korábban jeleztünk, amit korábban nem mértek, de most bekerült a mérésekbe. természetesen azért itt is vannak különböző szubjektív elemek, különböző kérdőívek, amelyek azért mindig vitára adnak okot, de örülünk annak, hogy ez a visszajelzés is azt mutatja, hogy a magyar versenyképesség azért tartósan tud javulni – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter.

Reagált az ellenzék

Nem fogadható el a kormány beszámolója a 2017-es pénzügyi évről - jelentette ki Z. Kárpát Dániel. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a GDP növekedésében regionális szinten sem sikerült az elvárható átlagot elérni, mert az elmúlt 7 éves távlatban 17%-al léptünk feljebb, miközben a többi posztszocialista ország 20-27%-al.

„A gazdasági fejlettséget tekintve, itt ugye az egy főre jutó GDP-vel szokták ezt megközelíteni, nem biztos, hogy teljesen helyes mutatószám ,de fogadjuk el e tekintetben. Az EU keleti blokkjában már nem csak Szlovénia és Csehország, hanem Szlovákia Lengyelország Észtország és Litvánia is megelőzött bennünket, itt tartunk jelen pillanatban .Államtitkár úrnak nem is címzem azt, hogy az Osztrák GDP a magyarénak majdnem pontosan 2,7-szerese, és azt kell hogy mondjam nem az az elvárható szint ,hogy ezt 10 éven belül ezt érjük el vagy haladjuk meg, de az egészen biztosan, hogy valamilyen fajta orientáció látsszon a magyar kormány részéről” – mondta az országgyűlési képviselő.