Varga Mihály: az európai káosz és forgószél közepette Magyarország a béke szigete

Rámutatott, a helytörténeti kiállítás is példa arra, hogyan lehet úgy új funkciót találni egy épületnek, hogy közben "a közösségünket és a településünket is megújítjuk".

Ahol van élő múlt, ott van élő jövő is - szögezte le Varga Mihály. Kitért arra, hogy Tiszafüred számára a fürdőkultúra fejlesztése is jelentős turisztikai vonzerőt jelent majd.

