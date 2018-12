Varga Mihály: A gazdaság növekedése a bérekre is jó hatással van

2018. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK MENCZER TAMÁS: NEM TÁMOGATJUK KONTINENSEK NÉPESSÉGÉNEK KICSERÉLÉSÉT M1. ROGÁN ANTAL: A JÖVÕ ÉVI EP-VÁLASZTÁS MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA SZÁMÁRA IS SORSDÖNTÕ MAGYAR HÍRLAP. ACÉLGOLYÓVAL LÕHETTÉK BE A KÖZTÉVÉ ABLAKÁT A TÜNTETÕK MÉG HÉTFÕ HAJNALBAN - MAGYAR IDÕK. ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: TÖBB MILLIÓ FORINTNYI KÁR KELETKEZETT AZ ELMÚLT HÉT TÜNTETÉSEI SORÁN A PARLAMENT ÉPÜLETÉBEN ÉS A KOSSUTH TÉREN. EMMI: JÖVÕ ÕSZTÕL LEHET A BÁRÁNYHIMLÕ ELLENI VÉDÕOLTÁS AZ IMMUNIZÁCIÓS PROGRAM RÉSZE VILÁGGAZDASÁG. A KORMÁNY DÖNT A JÖVÕ ÉVI MINIMÁLBÉR ÖSSZEGÉRÕL MIUTÁN ELMARADT A MEGÁLLAPODÁS A A VERSENYSZFÉRA ÉS A KORMÁNY ÁLLANDÓ KONZULTÁCIÓS FÓRUMÁN. ORSZÁGOSAN 110 NAPERÕMÛVET ÉPÍT 48 MILLIÁRD FORINTBÓL AZ MVM. ADVENT IDEJÉN ÉS KARÁCSONYKOR MEGNÕ A TÛZESETEK SZÁMA - HÍVJA FEL A FIGYELMET A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE. KSH: 11,6 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A KERESETEK AZ ELSÕ TÍZ HÓNAPBAN. SÓS CSABA: FOLYAMATOSAN HOZZÁK A CSÚCSFORMÁT A LEGJOBB ÚSZOK MAGYAR IDÕK. DRÓNOK ÉSZLELÉSE MIATT NEM MÛKÖDIK A GATWICK REPÜLÕTÉR, A CSÜTÖRTÖKÖN ESEDÉKES KÉT BUDAPESTI JÁRATPÁR KÖZÜL AZ EGYIKET TÖRÖLTÉK. NAGY TÖBBSÉGGEL ELFOGADTÁK NEW YORKBAN AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉSEN A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGOT. A SZAVAZÁSON 152 ORSZÁG KÉPVISELÕI SZAVAZTAK IGENNEL, 12-EN TARTÓZKÓDTAK, 5 ORSZÁG PEDIG ELLENE VOKSOLT, KÖZTÜK AZ USA ÉS MAGYARORSZÁG. SZIJJÁRTÓ PÉTER: INKÁBB AFRIKAI-ÁZSIAI-LATIN-AMERIKAI MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-BEN, MINT GLOBÁLIS MONDTA NEW YORKBAN. A FEHÉR HÁZ BEJELENTETTE, HOGY MEGKEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI KATONÁK KIVONÁSA SZÍRIÁBÓL. ÜDVÖZÖLTE ÉS HELYESNEK NEVEZTE A SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ CSAPATKIVONÁSRÓL HOZOTT AMERIKAI DÖNTÉST VLAGYIMIR PUTYIN. IZRAELBEN VÁRATLAN ARCULCSAPÁSNAK LÁTJÁK AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST SZÍRIÁBÓL. AZ USA 15 OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉSI TAG ELLEN HOZOTT ÚJABB SZAKNCIÓKAT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. BRIT KORMÁNYTERVEZET: AZONOS FELTÉTELEKKEL TELEPEDHETNEK LE NAGY-BRITANNIÁBAN AZ UNIÓS ÉS AZ UNIÓN KÍVÜLI BEVÁNDORLÓK A BREXIT UTÁN. A FENNÁLÓ BIZONYTALAN POLITIKAI HELYZET MIATT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEKÉLSZÜL A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXITRE KÖZÖLTE A TESTÜLET. A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK HATÓSÁGI ZAKLATÁSÁNAK AZONNALI BESZÜNTETÉSÉT KÉRI A KMKSZ ÉS AZ UMDSZ UKRAJNA VEZETÕITÕL. HAMAROSAN ISMÉT UKRÁN HAJÓK FOGNAK ÁTHALADNI A KERCSI-SZOROSON MONDTA AZ UKRÁN NEMZETBIZTONSÁGI ÉS VÉDELMI TANÁCS TITKÁRA. AZ OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ FELELÕTLEN PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE AZ UKRÁN TITKÁR KIJELENTÉSÉT. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: JAVÍTANI KELL A CIVIL SZERVEZETEKNEK JUTTATOTT TÁMOGATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁT. VÁDAT EMELTEK A BRAZIL ELNÖK ELLEN KORRUPCIÓ ÉS PÉNZMOSÁS MIATT. TOVÁBB NÕTT A LÉGSZENNYEZETTSÉG A MAGAS SZÁLLÓPORTARTALOM MIATT, MISKOLCON MÁR VESZÉLYESNEK MINÕSÍTETTÉK A LEVEGÕT. FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY DEMONSTRÁLÓT, AKI A KOSSUTH TÉREN RÁTÁMADT A RENDÕRÖKRE. A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT A JÁSZBERÉNYI ÚTON EGY FUTÓ NÕ ELLEN ELKÖVETETT TÁMADÁS ÜGYÉBEN. TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A 61-ES FÕÚTON POGÁNYSZENTPÉTERNÉL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KENDERÜLTETVÉNYT TALÁLTAK EGY HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FÉRFI LAKÁSÁN, ÕRIZETBE VETTÉK. SZERDÁN ÉLETÉNEK 72. ÉVÉBEN ELHUNYT BERENCSI BÉLA, AZ IBRÁNYT 43 ÉVIG VEZETÕ POLGÁRMESTER.