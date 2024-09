Varga Mihály: A budapesti találkozót ellehetetleníteni akaró szándékok végül nem értek célt

A családvédelmi akciótervből kiemelte a babaváró támogatás bevezetését, a csok kibővítését, a jelzáloghitel elengedését, a négy vagy többgyermekes anyák szja-mentességét, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, a bölcsődefejlesztést, a nagyszülői gyedet. Több 100 ezer család tudott élni a csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás nyújtotta lehetőségekkel - mutatott rá. A bölcsődefejlesztést szintén sikertörténetnek nevezte, mert ismertetése szerint 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt, most több mint a duplája, 66 ezer. Ezek mellett kiemelte, hogy óriási segítség a tankönyvek ingyenessége is; augusztusban 13 millió tankönyvet juttatnak el 1,2 millió diáknak.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kiemelte: a magyar kormány számára kiemelten fontosak a magyar családok, az elmúlt 14 év alatt sikerült egyedülálló, világszinten is széleskörű támogatásokkal rendelkező családtámogatási rendszert kialakítani, amely komoly eredményeket tudott hozni az EU-n belül is. Magyarország kezdeményezésére került be az EU-elnökség négy prioritása közé a demográfiai kihívások kezelésének a témája. Közlése szerint 2010 óta a családok támogatására 30 féle intézkedést vezettek be.

Felidézte, hogy a magyar elnökséget a kezdete óta több irányból igyekeztek akadályozni, ezek a támadások érintették a most kezdődő pénzügyminiszteri találkozót: több európai vezető részéről felmerült a bojkott ötlete. Magyarország minden tagországgal a kölcsönös tisztelet jegyében működött együtt az elmúlt években Varga Mihály elmondása szerint, aki méltatlannak és sajnálatosnak nevezte, hogy "egyes ideológiai és politikai nézeteltérések miatt a mindenkor konstruktív magyar hozzáállást már nem mindenki viszonozza". Hozzátette, hogy a magyar kormány továbbra is a párbeszéd mellett van.

