Varga: László Tamás garantálja a fejlődést a XV. kerületben

László Tamás, a kormánypártok polgármesterjelöltje garantálja a fejlődést Budapest XV. kerületében, ha a választók támogatják, akkor ez annak is megerősítése, hogy a kormány jó úton jár - mondta a pénzügyminiszter egy kerületi lakossági fórumon szombat este, egy héttel az időközi választás előtt.

Varga Mihály kiemelte, László Tamás mellett szól, hogy jól együtt tud működni Tarlós István főpolgármesterrel és könnyen szót ért a kormánnyal is.

A miniszter Magyarország és az Európai Unió (EU) előtt álló három nagy problémáról beszélt: a demográfiai, a gazdasági és a biztonsági kihívásról. Hangsúlyozta, hogy a három kihívás összekapcsolódik, és mivel Magyarország ezekben a kérdésekben nem ért egyet az Európai Unióval, a 2021 és 2028 közötti európai uniós ciklusra szóló javaslat szerint Magyarország támogatása jelentősen csökken.

Ezért az is fontos kérdés, milyen lesz az Európai Parlament összetétele a jövő májusi választás után - hívta fel rá a figyelmet.

László Tamás - a Fidesz választókerületi elnöke, a kerület korábbi polgármestere, volt országgyűlési képviselő - arról beszélt, hogy Budapest mindig polgári kormány idején fejlődött. Ugyanez elmondható a XV. kerületről is, az ő 2010-2014 közötti polgármestersége alatt hatszor annyit fejlesztés történt a városrészben, mint az azt megelőző három ciklusban, amikor balliberális vezetése volt a városrésznek - tette hozzá.

Az ellene induló Németh Angéláról - aki a Rászorulókat Támogatók Egyesülete (RATE), illetve a Szolidaritás Mozgalom jelöltjeként induló, jelenleg polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester - azt mondta, nem beszélnek róla ugyan, de megválasztása esetén a Demokratikus Koalíció (DK) frakciójába kell majd beülnie a fővárosi közgyűlésben, tehát ő Gyurcsány Ferenc jelöltje.

Kiemelte, korábbi polgármestersége alatt jellemző lendülettel dolgozna tovább, amit most már panelépületek megújításáért felelős miniszteri megbízottként is megtehet, nemrég ugyanis kinevezték erre a posztra.

A mostani választás ugyan csak egy évre szól, de ők 1 plusz 5 évre terveznek, az első évben rendbe akarják hozni az elmúlt évek mulasztásait - tette hozzá.

Ennek érdekében közösen szeretne tervezni az ott lakókkal, és már eddig is rengeteg ötletet kapott tőlük. A visszajelzések szerint a kerület most gazdátlan, sérült a közrend, a városrészt ellepte a szemét és a hajléktalanok, a lakosságszám pedig csökken, mert nem érzik biztonságban magukat az emberek - számolt be róla.

Közölte, első dolga lenne például a Deák utcai rendelő építkezésének újraindítása, amely pereskedések miatt leállt, holott a tervek és a források már 2014-ben rendelkezésre álltak.

Az egészségügy helyzetéről még azt mondta, hogy a járóbeteg szakrendelő megmaradását szorgalmazza, traumatológiai, diagnosztikai és lelki egészség központot hozna létre, valamint gyerek szakrendeléseket hozna a kerületbe a Bethesda Gyermekkórházzal együttműködve, hogy a kerületi lakosoknak ne a sokkal messzebb lévő Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézménybe kelljen vinniük a gyerekeiket.

Kitért arra is, hogy Németh Angéla korábbi kijelentései szerint nem kell nagy szakrendelő, nem kell miniklinika, nem kell gyerekszakrendelés és traumatológia.

László Tamás megígérte, mindent megtesz azért, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszán a hiányzó zajvédő fal elkészüljön, és hogy a Zsókavár utca és Erdőkerülő utca felújítása végre megvalósuljon.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, Hajdú László (DK) korábbi polgármester ennek érdekében semmit sem tett, az utóbbi időben viszont szórólapokon hirdetik, hogy jövőre felújítják 200 millió forintból az utakat, holott erről még nincs határozat.

Szólt arról is, hogy a kerületben sok szegény ember él, nekik azonban nem segélyeket kell osztani, hanem felemelkedési programot kell indítani. Ennek érdekében már nyert a kerület 1,5 milliárd forintot egy városrehabilitációs pályázaton, a munka azonban a decemberi szerződéskötés óta nem indult el.

Elmondta azt is, hogy a rászorulókat kulturális téren is támogatják, hagyományteremtő céllal 1500 színházjegyet adnak a jövő héten 100 családnak.

Elmondása szerint indulását Tarlós István is támogatja, és ezt a kerületi lakosoknak küldött levelében is megerősíti majd, amelyeket jövő héten postáznak.

A Rákospalotából, Pestújhelyből és Újpalotából álló kerületben szeptember 30-án tartják az időközi polgármester választást, amit azért kellett kiírni, mert Hajdu Lászlót áprilisban országgyűlési képviselővé választották. Hajdu László utódjául Németh Angélát ajánlotta, akit a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Liberálisok is támogatnak.

A Fidesz-KDNP jelöltje, László Tamás 2010 és 2014 között vezette a kerületet. A választáson jelöltet indít a Magyar Munkáspárt és egy független jelölt is pályázik a tisztségre.